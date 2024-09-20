Real Madrid Efsanesi Guti de Arda Güler'e Kayıtsız Kalamadı
Real Madrid Efsanesi Guti de Arda Güler'e Kayıtsız Kalamadı
Milli yıldızımız Arda Güler'e bir destek de kulüp efsanesi Guti Hernandez'den geldi. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Guti, Arda'ya övgüler dizdi.
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Arda Güler'in Ancelotti tarafından istediği süreyi bulamaması biz dahil tüm Avrupa'nın gündeminde. İspanya basını da sık sık bu konuyu gündeme getiriyor.
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Arda Güler konusu basında gündemden düşmezken, bu kez Guti'ye milli yıldızımız soruldu. Guti'nin "ilginç" dediği Arda için övgüler dizdiği gözden kaçmadı.
Kulüp efsanesi olan Guti Hernandez, Arda için "Çok ilginç bir oyuncu. Harika son pasları olan, gol atan bir orta saha. Önümüzdeki birkaç sezonda daha fazla ön plana çıkacak" dedi.
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Guti, yeni Real Madrid'i kendi dönemlerindeki Los Galacticos'tan daha yetenekli ve iyi olduğunu söyledi.
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