Fenerbahçe - Galatasaray Derbilerine Damga Vuran Maçları Tekrar Hatırlıyoruz

Bu rekabette 'sulu derbi' diye bilinen maçın yeri her zaman ayrı. Bir hafta önce şampiyon olarak Ali Sami Yen'e gelen Fenerbahçe için 'Galatasaray maç öncesi alkışlar mı?' yorumları yapılmıştı. Maç anında ise yabancı madde atılmayan tek bir dakika olmadı. Maç ertelenme noktasına kadar geldi ancak bir şekilde tamamlandı.