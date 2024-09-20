Fenerbahçe - Galatasaray Derbilerine Damga Vuran Maçları Tekrar Hatırlıyoruz
Fenerbahçe - Galatasaray Derbilerine Damga Vuran Maçları Tekrar Hatırlıyoruz
Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti yüz yılı aşan tarihiyle ülke futbolunun en önemli değerlerinden. İstanbul'un iki ekibi yıllardır hem şampiyonlukların hem de üç puanın talibi olarak kıyasıya bir mücadele içinde oluyorlar. İki takımın aralarında oynadığı 8 unutulmaz maçı derledik.
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19 Mayıs 2007 | Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
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12 Mayıs 2012 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray | Karanlıkta Kupa
26 Mart 2000 | Galatasaray 0-1 Fenerbahçe
6 Kasım 2002 | Fenerbahçe 6-0 Galatasaray
11 Mayıs 2005 | Galatasaray 5-1 Fenerbahçe
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23 Şubat 2020 | Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
7 Şubat 2001 | Fenerbahçe 4-4 Galatasaray
16 Şubat 2002 | Fenerbahçe 1-0 Galatasaray
Peki sizin unutamadığınız derbi hangisi?
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