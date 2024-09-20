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Fenerbahçe - Galatasaray Derbilerine Damga Vuran Maçları Tekrar Hatırlıyoruz

Fenerbahçe - Galatasaray Derbilerine Damga Vuran Maçları Tekrar Hatırlıyoruz

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
20.09.2024 - 13:26

Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti yüz yılı aşan tarihiyle ülke futbolunun en önemli değerlerinden. İstanbul'un iki ekibi yıllardır hem şampiyonlukların hem de üç puanın talibi olarak kıyasıya bir mücadele içinde oluyorlar. İki takımın aralarında oynadığı 8 unutulmaz maçı derledik.

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19 Mayıs 2007 | Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

19 Mayıs 2007 | Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

Bu rekabette 'sulu derbi' diye bilinen maçın yeri her zaman ayrı. Bir hafta önce şampiyon olarak Ali Sami Yen'e gelen Fenerbahçe için 'Galatasaray maç öncesi alkışlar mı?' yorumları yapılmıştı. Maç anında ise yabancı madde atılmayan tek bir dakika olmadı. Maç ertelenme noktasına kadar geldi ancak bir şekilde tamamlandı.

12 Mayıs 2012 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray | Karanlıkta Kupa

12 Mayıs 2012 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray | Karanlıkta Kupa

3 Temmuz sürecinden sonra ortaya çıkan Play-Off sisteminin son maçı. Şampiyonluk Grubu'nda şampiyonu belirleyecek maçta skor 0-0 olunca kupa Galatasaray'a gitti. Stadın ışıkları söndü, stat dışında polis şiddeti ile Fenerbahçe taraftarı cehennemi yaşadı. İçeride ise Galatasaray kupasını karanlıklar içinde aldı. Kupayı almak için başta Terim ve Galatasaray yöneticileri emeklerinin karşılığını sahada almak istediklerini söylediler.

26 Mart 2000 | Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

26 Mart 2000 | Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

Milenyumun ilk derbisi olarak adlandırılan maçta UEFA Kupası'nda gümbür gümbür finale giden Galatasaray ligde istediğini bulamayan Fenerbahçe'yi ağırladı. Galatasaray adeta tek kale oynarken Fenerbahçe, Johnson ile ceza sahası dışından frikikle golü buldu. Galatasaraylıların halen 'ceza sahasında bile giremediniz' dedikleri Fenerbahçelilerin 'girmeden kazandık, ya bir de girseydik' dedikleri o derbi, bu derbi!

6 Kasım 2002 | Fenerbahçe 6-0 Galatasaray

6 Kasım 2002 | Fenerbahçe 6-0 Galatasaray

O tarihte doğmamış Fenerbahçelilerin bile gururla anlattığı o gecede Galatasaray adına işler tamamen rayından çıkmış, Terim'e kulübede sigara yaktırmıştı olanlar. Ortega'nın güzel futbolunun ardından kırmızı görmesi bile Fenerbahçe'yi durduramadı. Tarihi geceden tarihi skorboard görüntüsü ve devam eden geyikler ise hiç akıllardan çıkmıyor.

11 Mayıs 2005 | Galatasaray 5-1 Fenerbahçe

11 Mayıs 2005 | Galatasaray 5-1 Fenerbahçe

Türkiye Kupası finalinde iki takım karşı karşıya gelirken az bir süre izleme şansına eriştiğimiz Franck Ribery'nin gecesi oluyordu. Galatasaray 5 gol atarak kupayı kaldırırken Fenerbahçe'nin kupa hasreti uzuyordu.

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23 Şubat 2020 | Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

23 Şubat 2020 | Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da almıştı. Tarihi galibiyetin ardından adeta Kadıköy'ün tılsımı bozulmuş Beşiktaş da ardından bir süre devam eden Kadıköy kabusunu sonlandırmıştı.

7 Şubat 2001 | Fenerbahçe 4-4 Galatasaray

7 Şubat 2001 | Fenerbahçe 4-4 Galatasaray

Kupa yarı finalinde dört dörtlük maç olarak tarihe geçti. Heyecanı, atılan golleri ve rekabeti ile bambaşka bir deneyim yaşadığımız gecede kazananı penaltılar belirledi. Fenerbahçe finale yükseldi ancak kupayı yine alamad.

16 Şubat 2002 | Fenerbahçe 1-0 Galatasaray

16 Şubat 2002 | Fenerbahçe 1-0 Galatasaray

Milan Rapaic'in harika golü geceye damga vuran tek şey olabilirdi ama olmadı. Gergin maçta Galatasaray tam dört kırmızı kart gördü. İşlerin kontrolden çıktığı gecede olaylar ertesi haftalarda bile devam etti.

Peki sizin unutamadığınız derbi hangisi?

Peki sizin unutamadığınız derbi hangisi?

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