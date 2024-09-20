Fenerbahçe - Galatasaray Derbilerinin Unutulmaz İsmi Volkan Demirel'den İddialı Açıklamalar Geldi

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi deyince akla gelen isimlerden biri de Volkan Demirel. Şimdilerde teknik direktörlük ve yorumculuk yapan Volkan Demirel, Fenerbahçe formasıyla hem başarılı hem de tartışmalı birçok performansa imza attı. Derbi öncesi konuşan Volkan Demirel yine iddialı konuştu.