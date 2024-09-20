Fenerbahçe - Galatasaray Derbilerinin Unutulmaz İsmi Volkan Demirel'den İddialı Açıklamalar Geldi
Fenerbahçe - Galatasaray Derbilerinin Unutulmaz İsmi Volkan Demirel'den İddialı Açıklamalar Geldi
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi deyince akla gelen isimlerden biri de Volkan Demirel. Şimdilerde teknik direktörlük ve yorumculuk yapan Volkan Demirel, Fenerbahçe formasıyla hem başarılı hem de tartışmalı birçok performansa imza attı. Derbi öncesi konuşan Volkan Demirel yine iddialı konuştu.
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Hem performansıyla hem kavgalarıyla derbilerin tartışmalı ve unutulmaz figürlerinden olan Volkan Demirel, Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi.
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Fenerbahçeliler için Galatasaray maçlarının bayram olduğunu söyleyen Volkan Demirel, bu maçların ne anlama geldiğini de ilginç bir örnekle açıkladı.
Volkan Demirel, "Şu anki derbiye çıkayım yarın, aynı performansı sergilerim" dedi. Biraz kilosu olsa da değişen bir şey olmayacağını söyleyen Volkan Demirel bu derbilerin hissinin böyle bir şey olduğunu anlattı.
Volkan Demirel, "Biraz kilo aldık tamam ama üç gün antrenman yapsam yarınki maçta çok net oynarım ve aynı performansı sergilerim, böyle maçlar bunlar" dedi.
Volkan Demirel'in kariyer istatistiklerinde en önemli noktalardan biri de Kadıköy'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a hiç derbi kaybetmedi.
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