Galada Sarılarak Poz Verdiler: Arda Güler ve Sevgilisi Duru Nayman İlk Kez Birlikte Görüntülendi
Galada Sarılarak Poz Verdiler: Arda Güler ve Sevgilisi Duru Nayman İlk Kez Birlikte Görüntülendi
Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Thibaut Courtois belgeselinin gala gecesine voleybolcu sevgilisi Duru Nayman ile birlikte katıldı, ikili objektiflere sarılarak poz verdi.
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Dünya devi Real Madrid’in en önemli oyuncularından biri olan milli futbolcumuz ARda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile birlikte ilk kez kameraların karışışına geçti.
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Arda, Duru Nayman ile birlikte Thibaut Courtois’nın belgeselinin galasına katıldı.
Objektiflerin karşısına geçen ikili sarılarak pozlar verdi.
İşte o görüntüler...
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