Arda Güler'in Takım Arkadaşı Endrick'ten Sürpriz Karar: 18 Yaşında Evlendi
Arda Güler'in Takım Arkadaşı Endrick'ten Sürpriz Karar: 18 Yaşında Evlendi
Real Madrid'in genç yıldız adayı Endrick, saha dışında attığı bir adımla dikkatleri üzerine çekti. Henüz 18 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 21 yaşındaki manken kız arkadaşı Gabriely Miranda ile dünya evine girdi.
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Milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'in, büyük umutlarla 47.5 milyon euroya Palmeiras'tan transfer ettiği Endrick, evlendi.
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Antrenmanlar ve maçların yoğun temposunda aşkını resmileştiren Brezilyalı, mutlu haberini Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.
"Sonunda evlendik" başlığıyla üç fotoğraf yayınlayan futbolcu, paylaşımında "Artık iki değil, tek bedendirler. Tanrının birleştirdiğini insan ayıramaz" ifadesini kullandı.
Bu sezon sadece 4 maçta 10 dakika süre alabilen yıldız adayı, takımına bir gollük katkı sağladı.
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