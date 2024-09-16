Ayrılığıyla Fenerbahçelileri Üzen Ferdi Kadıoğlu Neden Brighton'a Transfer Olduğunu Açıkladı
Ayrılığıyla Fenerbahçelileri Üzen Ferdi Kadıoğlu Neden Brighton'a Transfer Olduğunu Açıkladı
Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a rekor bonservis bedeliyle giden Ferdi Kadıoğlu, transfer sürecini anlattı. Milli futbolcu, açıklamasında sarı-lacivertli kulüpten neden ayrıldığını da belirtti.
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Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'ın çeyrek finalde elendiği EURO 2024'te gösterdiği performansla Avrupa'daki birçok kulübün dikkatini çekmişti.
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2018 yılında bu yana Fenerbahçe forması giyen başarılı futbolcu, turnuvanın ardından 30 milyon euroluk bedelle Brighton'a imza atmıştı.
24 yaşındaki sol bek, The Athletic'e verdiği röportajda yeni kulübüne gelme sürecinden bahsetti.
Fenerbahçe'den ayrılmanın kendisi için çok zor olduğunu belirten Ferdi, ayrılık zamanının geldiğini ve Brighton'ın sunduğu projeye inandığını belirtti:
"Fenerbahçe'deki altı senenin ardından ayrılmak zordu. Taraftarlar beni, ben de kulübü çok fazla seviyordum. Onların önünde oynamak ayrıcalıklı bir histi."
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"Ancak EURO 2024'ten sonra kendimi geliştirmek için daha büyük bir lige gitmenin zamanı gelmişti. Brighton'ın bana sunduğu plan ilgi çekiciydi."
"Büyük kulüplere sürekli oyuncu satan bir takımdan duyduğum bu projeye inandım."
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SENİ ÇOK SEVDİK FERDİ KALBİNDE FENERBAHÇEYİ YAŞATANLARDA OLMAN DİLEĞİYLE KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİM 💛💙
Türkiyeden kaçıp paçayı kurtardım dememek için laf cambazlığı yapıyor! Brighton'ın sunduğu projeye inanmışmış Brighton nedir ne başarısı var da sana proje su... Devamını Gör
ulan mal Türkiye'de kazandığının %15 i vergiye giderken İngiltere'de vergi %45 sence para için gitmişe benziyor mu?
Brighton Fenerden daha büyük takım demek istemiş.