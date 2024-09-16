Lehmann Aynı İşi Yapmalarına Rağmen Erkek Arkadaşı Douglas Luiz'den Daha Az Kazanmasına İsyan Etti!
Lehmann Aynı İşi Yapmalarına Rağmen Erkek Arkadaşı Douglas Luiz'den Daha Az Kazanmasına İsyan Etti!
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Dünyanın en popüler kadın futbolcuları arasında yer alan Lehmann, La Repubblica’ya verdiği röportajda futbol dünyasında uzun süredir tartışılan cinsiyet eşitliği meselesini yeniden gündeme taşıdı.
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Yıldız isim, kadınlar olarak performanslarının ve yeteneklerinin karşılığını alamadıklarını dile getirdi.
İsveçli sporcu, erkek arkadaşı Luiz'i örnek göstererek cinsiyet temelli maaş farklarının olduğu şu sözlerle ifade etti:
"Aynı işi yapıyoruz ama Douglas benden 100 kat daha fazla para kazanıyor çünkü ben kadınım. Bu durum adil değil."
Açıklama, sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekerken futbolseverler, şartların aynı olmadığını belirtti. 👇
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