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Lehmann Aynı İşi Yapmalarına Rağmen Erkek Arkadaşı Douglas Luiz'den Daha Az Kazanmasına İsyan Etti!

Lehmann Aynı İşi Yapmalarına Rağmen Erkek Arkadaşı Douglas Luiz'den Daha Az Kazanmasına İsyan Etti!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 17:53

Yaz transfer döneminde erkek arkadaşı Douglas Luiz ile birlikte Juventus’a transfer olan İsviçreli yıldız futbolcu Alisha Lehmann, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki sporcu, kadınların erkeklerden daha az maaş aldığına ve bu durumun adaletsiz olduğuna dikkat çekti.

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Dünyanın en popüler kadın futbolcuları arasında yer alan Lehmann, La Repubblica’ya verdiği röportajda futbol dünyasında uzun süredir tartışılan cinsiyet eşitliği meselesini yeniden gündeme taşıdı.

Dünyanın en popüler kadın futbolcuları arasında yer alan Lehmann, La Repubblica’ya verdiği röportajda futbol dünyasında uzun süredir tartışılan cinsiyet eşitliği meselesini yeniden gündeme taşıdı.

Yıldız isim, kadınlar olarak performanslarının ve yeteneklerinin karşılığını alamadıklarını dile getirdi.

Yıldız isim, kadınlar olarak performanslarının ve yeteneklerinin karşılığını alamadıklarını dile getirdi.

İsveçli sporcu, erkek arkadaşı Luiz'i örnek göstererek cinsiyet temelli maaş farklarının olduğu şu sözlerle ifade etti:

İsveçli sporcu, erkek arkadaşı Luiz'i örnek göstererek cinsiyet temelli maaş farklarının olduğu şu sözlerle ifade etti:

"Aynı işi yapıyoruz ama Douglas benden 100 kat daha fazla para kazanıyor çünkü ben kadınım. Bu durum adil değil."

"Aynı işi yapıyoruz ama Douglas benden 100 kat daha fazla para kazanıyor çünkü ben kadınım. Bu durum adil değil."

Açıklama, sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekerken futbolseverler, şartların aynı olmadığını belirtti. 👇

Açıklama, sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekerken futbolseverler, şartların aynı olmadığını belirtti. 👇
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