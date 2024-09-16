Lehmann Aynı İşi Yapmalarına Rağmen Erkek Arkadaşı Douglas Luiz'den Daha Az Kazanmasına İsyan Etti!

Yaz transfer döneminde erkek arkadaşı Douglas Luiz ile birlikte Juventus’a transfer olan İsviçreli yıldız futbolcu Alisha Lehmann, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki sporcu, kadınların erkeklerden daha az maaş aldığına ve bu durumun adaletsiz olduğuna dikkat çekti.