Zalewski'nin Neden Galatasaray'a Transfer Olmak İstemediği Ortaya Çıktı!
Zalewski'nin Neden Galatasaray'a Transfer Olmak İstemediği Ortaya Çıktı!
Nicola Zalewski - Galatasaray bilmecesinde düğüm çözüldü. Polonyalı futbolcunun neden hiçbir teklifi kabul etmediğini gazeteci Gökhan Dinç açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
13 Eylül'de noktalanan transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'da hareketli dakikalar yaşanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarı-kırmızılı kulüp, Roma'nın 22 yaşındaki Polonyalı oyuncusu Nicola Zalewski için İtalya'ya kadar gitmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.
Spor Gecesi Digital'den Gökhan Dinç, yaşananların perde arkasını anlattı. Dinç'in aktardıkları şu şekilde:
Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Angelino, takım arkadaşı Zalewski'ye "Sakın Galatasaray'a gitme, orada seni oynatmazlar, paranı ödemezler" demiş.
Polonyalı oyuncu da son görüşmede sarı-kırmızlı yöneticilere bunu söylemiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu konuşmanın ardından olaya Lukas Podolski de dahil olmuş. Alman yıldız, "Galatasaray'a git, Türkiye'nin en büyük kulübü, inanılmaz rahat edersin" diye öneride bulunmuş fakat Zalewski ikna olmamış.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın