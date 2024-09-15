Sinan Engin Dursun Özbek'e Seslendi: "Cenk Ergün'ün İstifasını Geri Al"
Sinan Engin Dursun Özbek'e Seslendi: "Cenk Ergün'ün İstifasını Geri Al"
Beyaz Futbol programının yorumcularından Sinan Engin, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çağrıda bulundu. Engin, futbol direktörlük görevinden istifa eden Cenk Ergün'ün istifanın geri alınmasını istedi.
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Transfer döneminin en çok eleştirilen takımı Galatasaray'da beklenen ayrılık haberi, geçtiğimiz günlerde gelmişti.
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Futbol Direktörü Cenk Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı kulübüne daha fazla zarar vermemek adına istifa ettiğini duyurmuştu.
Okan Buruk liderliğindeki ekibin, Rizespor'u 5-0'la geçmesinin ardından yorumcu Sinan Engin, çok konuşulacak bir talepte bulundu.
Engin, "Galatasaray 5 attı. Bu transferleri kim yaptı? Cenk Ergün. Niye bu çocuğu istifa ettirdiniz?" diyerek Ergün'ün geri gelmesinin gerekli olduğunu savundu.👇
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