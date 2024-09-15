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Sinan Engin Dursun Özbek'e Seslendi: "Cenk Ergün'ün İstifasını Geri Al"

Sinan Engin Dursun Özbek'e Seslendi: "Cenk Ergün'ün İstifasını Geri Al"

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 12:40

Beyaz Futbol programının yorumcularından Sinan Engin, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çağrıda bulundu. Engin, futbol direktörlük görevinden istifa eden Cenk Ergün'ün istifanın geri alınmasını istedi.

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Transfer döneminin en çok eleştirilen takımı Galatasaray'da beklenen ayrılık haberi, geçtiğimiz günlerde gelmişti.

Transfer döneminin en çok eleştirilen takımı Galatasaray'da beklenen ayrılık haberi, geçtiğimiz günlerde gelmişti.

Futbol Direktörü Cenk Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı kulübüne daha fazla zarar vermemek adına istifa ettiğini duyurmuştu.

Futbol Direktörü Cenk Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı kulübüne daha fazla zarar vermemek adına istifa ettiğini duyurmuştu.

Okan Buruk liderliğindeki ekibin, Rizespor'u 5-0'la geçmesinin ardından yorumcu Sinan Engin, çok konuşulacak bir talepte bulundu.

Okan Buruk liderliğindeki ekibin, Rizespor'u 5-0'la geçmesinin ardından yorumcu Sinan Engin, çok konuşulacak bir talepte bulundu.

Engin, "Galatasaray 5 attı. Bu transferleri kim yaptı? Cenk Ergün. Niye bu çocuğu istifa ettirdiniz?" diyerek Ergün'ün geri gelmesinin gerekli olduğunu savundu.👇

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