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İlk Gol Ondan Geldi: Eski GS'li Yeni Benfica'lı Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız Maçının İlk Golünü Attı

İlk Gol Ondan Geldi: Eski GS'li Yeni Benfica'lı Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız Maçının İlk Golünü Attı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 23:57

Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Portekiz temsilcisi Benfica, Sırp rakibi Kızılyıldız ile karşılaştı. Mücadeleye 2 Türk yıldızın golleri damga vurdu.

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Portekiz temsilcisi Benfica'da 2 Türk isim forma giyiyor. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'dan ayrılan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz temsilcisinin önemli yıldızlarından biri.

Portekiz temsilcisi Benfica'da 2 Türk isim forma giyiyor. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'dan ayrılan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz temsilcisinin önemli yıldızlarından biri.

Benfica'nın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Kızılyıldız karşılaşmasında sahneye çıktı ve şovunu yaptı!

Benfica'nın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Kızılyıldız karşılaşmasında sahneye çıktı ve şovunu yaptı!

Takımını 9'uncu dakikada 1-0 öne geçiren gole imza atan Kerem'den 20 dakika sonra bu kez sahada Orkun vardı.

Takımını 9'uncu dakikada 1-0 öne geçiren gole imza atan Kerem'den 20 dakika sonra bu kez sahada Orkun vardı.

Orkun'un 29'uncu dakikada attığı golle skor 2-0'a geldi, Kızılyıldız ise 86'da Milson'la gol bulsa da 3 puan Benfica'nın oldu.

Orkun'un 29'uncu dakikada attığı golle skor 2-0'a geldi, Kızılyıldız ise 86'da Milson'la gol bulsa da 3 puan Benfica'nın oldu.

Kerem Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi'indeki ilk maçında ilk golünü kaydetti ve Benfica'daki 2'nci maçında 2'nci golünü atmış oldu.

Kerem Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi'indeki ilk maçında ilk golünü kaydetti ve Benfica'daki 2'nci maçında 2'nci golünü atmış oldu.
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İşte Kerem'in kaydettiği o gol:

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