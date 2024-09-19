İlk Gol Ondan Geldi: Eski GS'li Yeni Benfica'lı Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız Maçının İlk Golünü Attı
İlk Gol Ondan Geldi: Eski GS'li Yeni Benfica'lı Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız Maçının İlk Golünü Attı
Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Portekiz temsilcisi Benfica, Sırp rakibi Kızılyıldız ile karşılaştı. Mücadeleye 2 Türk yıldızın golleri damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Portekiz temsilcisi Benfica'da 2 Türk isim forma giyiyor. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'dan ayrılan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz temsilcisinin önemli yıldızlarından biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Benfica'nın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Kızılyıldız karşılaşmasında sahneye çıktı ve şovunu yaptı!
Takımını 9'uncu dakikada 1-0 öne geçiren gole imza atan Kerem'den 20 dakika sonra bu kez sahada Orkun vardı.
Orkun'un 29'uncu dakikada attığı golle skor 2-0'a geldi, Kızılyıldız ise 86'da Milson'la gol bulsa da 3 puan Benfica'nın oldu.
Kerem Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi'indeki ilk maçında ilk golünü kaydetti ve Benfica'daki 2'nci maçında 2'nci golünü atmış oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın