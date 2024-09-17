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Sebebi Sadece Basıncı Artırması Değil: Soda Şişesini Çalkaladığımızda Neden Fışkırır?

Sebebi Sadece Basıncı Artırması Değil: Soda Şişesini Çalkaladığımızda Neden Fışkırır?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 17:37

Gazlı içecekleri, örneğin kola ya da soda şişesini çalkaladığımızda neden fışkırır, hiç düşündünüz mü? Aklınıza hemen basınç faktörü geliyor ama aslında tek sebebi bu değil!

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Hiçbirimiz çocuk değiliz. Bir şişe sodayı çalkaladığınızda ve onu hemen açtığınızda tam olarak neler olacağını az çok biliyorsunuz.

Hiçbirimiz çocuk değiliz. Bir şişe sodayı çalkaladığınızda ve onu hemen açtığınızda tam olarak neler olacağını az çok biliyorsunuz.

Şişeyi sallamak evet basınçta artışa neden olur, bu doğru ama bunun tek mantıklı açıklaması bu değildir.

Şişeyi sallamak evet basınçta artışa neden olur, bu doğru ama bunun tek mantıklı açıklaması bu değildir.

Bize inanmıyor musunuz? Bir şişe kola sıkmayı, sallamayı ve sonra tekrar sıkmayı deneyin. Aniden basınçlandırılmış ve basması zorlaşmış olmaktan ziyade, daha önce olduğu kadar sıkılabilir olmalıdır. Basıncı ölçmek de işe yarayacaktır.

Şişe kapalıdır ve onun basıncını artırmanın tek yolu onu daha küçük bir şekle sıkıştırmak ya da havadan yardım almaktır.

Şişe kapalıdır ve onun basıncını artırmanın tek yolu onu daha küçük bir şekle sıkıştırmak ya da havadan yardım almaktır.

Köpürme sesi sıvının içinde çözünen karbondioksitten kaynaklanır, şişeyi açmak sıvının üstündeki hava basıncının çevredeki ortama uyacak şekilde düşmesine sebep olur. Böylece karbonik asit tekrar karbondioksite dönüşür ve yüzeyde bu şekilde kabarcıklar oluşur.

Köpürme sesi sıvının içinde çözünen karbondioksitten kaynaklanır, şişeyi açmak sıvının üstündeki hava basıncının çevredeki ortama uyacak şekilde düşmesine sebep olur. Böylece karbonik asit tekrar karbondioksite dönüşür ve yüzeyde bu şekilde kabarcıklar oluşur.

Karbondioksitin ne kadar çabuk kaçacağı sıvının yüzey alanına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Eğer onu doğrudan bir bardağa dökerseniz köpürme süresi de doğru orantılı olarak artışa geçecektir.

Karbondioksitin ne kadar çabuk kaçacağı sıvının yüzey alanına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Eğer onu doğrudan bir bardağa dökerseniz köpürme süresi de doğru orantılı olarak artışa geçecektir.

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