Sebebi Sadece Basıncı Artırması Değil: Soda Şişesini Çalkaladığımızda Neden Fışkırır?
Sebebi Sadece Basıncı Artırması Değil: Soda Şişesini Çalkaladığımızda Neden Fışkırır?
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Hiçbirimiz çocuk değiliz. Bir şişe sodayı çalkaladığınızda ve onu hemen açtığınızda tam olarak neler olacağını az çok biliyorsunuz.
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Şişeyi sallamak evet basınçta artışa neden olur, bu doğru ama bunun tek mantıklı açıklaması bu değildir.
Şişe kapalıdır ve onun basıncını artırmanın tek yolu onu daha küçük bir şekle sıkıştırmak ya da havadan yardım almaktır.
Köpürme sesi sıvının içinde çözünen karbondioksitten kaynaklanır, şişeyi açmak sıvının üstündeki hava basıncının çevredeki ortama uyacak şekilde düşmesine sebep olur. Böylece karbonik asit tekrar karbondioksite dönüşür ve yüzeyde bu şekilde kabarcıklar oluşur.
Karbondioksitin ne kadar çabuk kaçacağı sıvının yüzey alanına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Eğer onu doğrudan bir bardağa dökerseniz köpürme süresi de doğru orantılı olarak artışa geçecektir.
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