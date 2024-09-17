Sevgililer mi? Ebrar Karakurt ve Yulia Brovkina'nın Hasta Oldukları İçin Kadroda Yer Almadıkları Açıklandı
Sevgililer mi? Ebrar Karakurt ve Yulia Brovkina'nın Hasta Oldukları İçin Kadroda Yer Almadıkları Açıklandı
Filenin Sultanları'nın smaçörü, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ın pasör çaprazı olan milli gururumuz Ebrar Karakurt ve takım arkadaşı Yulia Brovkina'nın arasından su sızmıyor. Yakaladıkları sinerjiyle sık sık sosyal medyada dikkat çeken ikili bu kez dikkat çeken bir gelişmeyle gündeme geldi.
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Filenin Sultanları'nın smaçörü ve Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ın pasör çaprazı Ebrar Karakurt en büyük milli gurur kaynaklarımızdan biri.
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Rusya'daki ligde geçen yıl MVP yani en değerli oyuncu seçilen Ebrar Karakurt'un takım arkadaşlarından biri de orta oyuncu Yulia Brovkina.
Türkiye'de Beşiktaş maçı izleyen, tatillere birlikte giden, sık sık birlikte tatlış tatlış pozlar verip sosyal medyadan paylaşan ikilinin arasından -şükürler olsun- su sızmıyor!
Öylesine tatlı bir sinerji var ki aralarında onların bu sıcaklığına, dinginliğine, uyumuna hayran olmamak imkânsız.
İkilinin Lokomotiv Kaliningrad'ın maç kadrosunda yer almadıkları açıklandı, gerekçe ise ikisinin aynı anda hasta olması!
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İkilinin arasındaki uyum ise sosyal medya kullanıcıları arasında elbette dikkat çekti ve tatlı goygoylara sebep oldu.
İşte o yorumlardan bazıları:
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