Sevgililer mi? Ebrar Karakurt ve Yulia Brovkina'nın Hasta Oldukları İçin Kadroda Yer Almadıkları Açıklandı

Filenin Sultanları'nın smaçörü, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ın pasör çaprazı olan milli gururumuz Ebrar Karakurt ve takım arkadaşı Yulia Brovkina'nın arasından su sızmıyor. Yakaladıkları sinerjiyle sık sık sosyal medyada dikkat çeken ikili bu kez dikkat çeken bir gelişmeyle gündeme geldi.