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Volkanlar Neden Patlar ve Sonrasında Ne Oluşur?

Volkanlar Neden Patlar ve Sonrasında Ne Oluşur?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 17:44

Bazen İzlanda'da bazen de İtalya'da dönem dönem volkanik patlamalara sahne oluyor, yüreklerimiz ağzımıza geliyor. Peki volkanik patlamalar neden oluşuyor?

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İzlanda'dan İtalya'ya volkanik patlamalar zaman zaman yüreklerimizi ağzımıza getiriyor, "Acaba küresel çapta bizi de etkiler mi?" diye bizleri ürkütüyor.

İzlanda'dan İtalya'ya volkanik patlamalar zaman zaman yüreklerimizi ağzımıza getiriyor, "Acaba küresel çapta bizi de etkiler mi?" diye bizleri ürkütüyor.

Peki bu doğa olayı tam olarak hangi sebepten oluşuyor? Volkanik patlamalar sonrasında neler yaşanır?

Peki bu doğa olayı tam olarak hangi sebepten oluşuyor? Volkanik patlamalar sonrasında neler yaşanır?

Volkanlar, dünya yüzeyinin altındaki magmanın hareketinden dolayı patlar ve böylelikle hepimizi korkutan bir patlama oluşur.

Volkanlar, dünya yüzeyinin altındaki magmanın hareketinden dolayı patlar ve böylelikle hepimizi korkutan bir patlama oluşur.

Basınç arttığında magma, gazlar ve kayalar dünya kabuğundaki açıklıklardan kaçar ve yakın çevredekiler için tehlikeli olabilir. Aynı zamanda yeni arazi şekilleri oluşur ve toprağı minerallerle zenginleştirir.

Basınç arttığında magma, gazlar ve kayalar dünya kabuğundaki açıklıklardan kaçar ve yakın çevredekiler için tehlikeli olabilir. Aynı zamanda yeni arazi şekilleri oluşur ve toprağı minerallerle zenginleştirir.

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