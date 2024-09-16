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Astronotlar Yıldızları Görebilir mi? Cevabı Çok da Basit Değil!

Astronotlar Yıldızları Görebilir mi? Cevabı Çok da Basit Değil!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 16:30

Ayaklarımızı yerden kesen astronomiye dair az bilinen gerçekler birçok kişinin kalbini adeta 'pıt pıt' ediyor. Bilim kurgu filmlerinde örneklerine sıklıkla rastladığımız astronotların yıldızları görebilmesinin gerçeklik payı var mı peki? İşte cevabı...

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Bilim kurgu filmlerinde her şey ne kadar da olağan gözükür. Astronotlar Dünya'dan uzaklaşır ve uzay boşluğunda adeta sörf yapar!

Bilim kurgu filmlerinde her şey ne kadar da olağan gözükür. Astronotlar Dünya'dan uzaklaşır ve uzay boşluğunda adeta sörf yapar!

Astronotların yıldızları tıpkı biz masum Dünyalılar gibi görüp göremediği ise birçoğumuzun kafasında bir soru işareti.

Astronotların yıldızları tıpkı biz masum Dünyalılar gibi görüp göremediği ise birçoğumuzun kafasında bir soru işareti.

İlk düşündüğümüzde astronotların yıldızları tıpkı bizler gibi rahatlıkla görebildiğini düşünebiliriz. Ama cevap aslında bu kadar da basit değil.

İlk düşündüğümüzde astronotların yıldızları tıpkı bizler gibi rahatlıkla görebildiğini düşünebiliriz. Ama cevap aslında bu kadar da basit değil.

Evet, astronotlar yıldızları uzaydan da görebilir, bu doğru bir bilgi. Ancak bu durum her zaman o kadar da kolay değildir!

Evet, astronotlar yıldızları uzaydan da görebilir, bu doğru bir bilgi. Ancak bu durum her zaman o kadar da kolay değildir!

Bunun sebebi ise Güneş, Dünya ve uzay araçlarının ışıkları gibi parlaklıklar, yıldızların net bir şekilde görülmesini onlar açısından zorlaştırabilir.

Bunun sebebi ise Güneş, Dünya ve uzay araçlarının ışıkları gibi parlaklıklar, yıldızların net bir şekilde görülmesini onlar açısından zorlaştırabilir.

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