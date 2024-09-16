Kediler Kaç Yıl Yaşar? Minik Dostlarımızın Ömürleri Hakkında Merak Edilenler
Kediler Kaç Yıl Yaşar? Minik Dostlarımızın Ömürleri Hakkında Merak Edilenler
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Esnemeleri, miyavlamaları, şaşkınlık yaratan tuvalet alışkanlıkları ve cool tavırlarıyla kendilerine hayran bıraktıran kedi bireylerimizin ortalama yaşam süreleri birçok kişi tarafından merak ediliyor.
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Evde, sokakta, karşılaştığımız her yerde yüzümüzü gülümseten kediler genellikle 12 ila 15 yıl arasında yaşıyor.
Ancak bu ortalama yaşam süresi her kedi için geçerli değil. Bazı uzun ömürlü kediler 15 yılı bile devirebilmeyi başarıyor.
Onların yaşam sürelerini belirleyen faktörler arasında genetik yapıları ve yaşam tarzları sıralanıyor.
Kedi bireyleri düzenli veteriner kontrollerine götürmek, dengeli beslenmelerini sağlamak onların daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir.
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