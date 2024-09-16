Hayatını Kaybeden Spor Yazarı Ahmet Çakır Kimdir? Ahmet Çakır Kaç Yaşındaydı?
Hayatını Kaybeden Spor Yazarı Ahmet Çakır Kimdir? Ahmet Çakır Kaç Yaşındaydı?
Bir süredir tedavi gören spor yazarı Ahmet Çakır bugün hayatını kaybetti. 72 yaşında yaşamını yitiren spor yazarı, Şubat 2022'de yakalandığı beyin tümörü nedeniyle ameliyat olmuştu. Peki Ahmet Çakır kimdir? İşte Ahmet Çakır'ın hayatı...
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Spor yazarı Ahmet Çakır, 1952 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. 1960 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Çakır, 1969 yılında Sultanahmet Ticaret Lisesi'nden ayrılıp askere gitti.
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1978 yılında Beyoğlu Akşam Lisesi'ni bitiren Çakır, eğitim hayatına İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu'nda devam etti.
Spor yazarı olarak tanınan Ahmet Çakır, bugüne kadar aralarında Günaydın, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Sabah ve Radikal'in de olduğu pek çok gazetede çalıştı.
1995 yılında yayımlanan 'Galatasaray Tarihi' adlı kitabı 7 baskıya girdi, Fatih Terim'in hayatını anlatan 'O Bir İmparator' adlı bir başka kitabı ise 2000 yılında yayımlandı.
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