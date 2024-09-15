Reuters'a Konuşan Uzmanlar: "Putin Nükleer Seçeneğini Düşünüyor"

Rusya'nın Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'yı işgal etmesiyle sıcak çatışmalar Karadeniz'in kuzeyinde devam ediyor. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'e yorumlarda bulunan üç uzman ise Rus lider Putin'in ciddi olarak nükleer silah seçeneğini düşünmeye başladığını söyledi.

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