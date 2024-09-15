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Reuters'a Konuşan Uzmanlar: "Putin Nükleer Seçeneğini Düşünüyor"

Reuters'a Konuşan Uzmanlar: "Putin Nükleer Seçeneğini Düşünüyor"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 23:42

Rusya'nın Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'yı işgal etmesiyle sıcak çatışmalar Karadeniz'in kuzeyinde devam ediyor. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'e yorumlarda bulunan üç uzman ise Rus lider Putin'in ciddi olarak nükleer silah seçeneğini düşünmeye başladığını söyledi.

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Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan sıcak çatışmaları İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a değerlendiren üç analist dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan sıcak çatışmaları İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a değerlendiren üç analist dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uzmanlar Batı'nın, Ukrayna'nın Rusya'yı vurmak için uzun menzilli füzelerini kullanmasına izin vermesi halinde Putin'in nükleer deneme yapabileceğini söyledi.

Uzmanlar Batı'nın, Ukrayna'nın Rusya'yı vurmak için uzun menzilli füzelerini kullanmasına izin vermesi halinde Putin'in nükleer deneme yapabileceğini söyledi.

Silah uzmanı Ulrich Kuehn, Putin'in nükleer seçeneğini göz ardı etmediğini söyleyerek "Bu, çatışmanın dramatik bir şekilde yükselişe geçmesi anlamına gelecektir" yorumunda bulundu.

Silah uzmanı Ulrich Kuehn, Putin'in nükleer seçeneğini göz ardı etmediğini söyleyerek "Bu, çatışmanın dramatik bir şekilde yükselişe geçmesi anlamına gelecektir" yorumunda bulundu.

Güvenlik uzmanı Gerhard Mangott ise şunları söyledi: "Ruslar bir nükleer test gerçekleştirebilir. Gerekli tüm hazırlıkları yapmış durumdalar."

Güvenlik uzmanı Gerhard Mangott ise şunları söyledi: "Ruslar bir nükleer test gerçekleştirebilir. Gerekli tüm hazırlıkları yapmış durumdalar."

"Nükleer silahlara başvuracağımızı söylerken ciddi olduklarını göstermek için ülkenin doğusunda bir yerde taktik bir nükleer silah patlatabilirler."

"Nükleer silahlara başvuracağımızı söylerken ciddi olduklarını göstermek için ülkenin doğusunda bir yerde taktik bir nükleer silah patlatabilirler."

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