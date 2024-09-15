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Donald Trump'tan Kamala Harris'i Desteklediğini Duyuran Taylor Swift'e: "Senden Nefret Ediyorum"

Donald Trump'tan Kamala Harris'i Desteklediğini Duyuran Taylor Swift'e: "Senden Nefret Ediyorum"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 21:50

5 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimleri öncesinde ortalık toz duman olmuş vaziyette. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, açık açık Demokratların adayı Kamala Harris'i desteklediğini duyuran şarkıcı Taylor Swift'e ateş püskürdü!

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Çılgın açıklamalarıyla sadece bir siyasi figür olmaktan öteye geçen ve popüler kültürde de kendine yer bulan Donald Trump yine şaşırttı.

Çılgın açıklamalarıyla sadece bir siyasi figür olmaktan öteye geçen ve popüler kültürde de kendine yer bulan Donald Trump yine şaşırttı.

Sadece şaşırtmakla kalmadı aynı zamanda "Nasıl yani?" dedirtti... Biliyorsunuz, 5 Kasım'da ABD'de bir seçim yarışı var.

Sadece şaşırtmakla kalmadı aynı zamanda "Nasıl yani?" dedirtti... Biliyorsunuz, 5 Kasım'da ABD'de bir seçim yarışı var.

Cumhuriyetçilerin adayı bir erkek, Donald Trump. Demokratların adayı ise bir kadın, Kamala Harris.

Cumhuriyetçilerin adayı bir erkek, Donald Trump. Demokratların adayı ise bir kadın, Kamala Harris.

Geçtiğimiz günlerde Demokratların adayı Kamala Harris'i desteklediğini açık açık duyuran şarkıcı Taylor Swift ise Donald Trump'ın hedefinde!

Geçtiğimiz günlerde Demokratların adayı Kamala Harris'i desteklediğini açık açık duyuran şarkıcı Taylor Swift ise Donald Trump'ın hedefinde!

"Taylor Swift'ten nefret ediyorum" diye bir açıklama yapan Donald Trump birçok kişiyi yine şaşırtmayı başardı.

"Taylor Swift'ten nefret ediyorum" diye bir açıklama yapan Donald Trump birçok kişiyi yine şaşırtmayı başardı.
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