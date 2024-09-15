Donald Trump'tan Kamala Harris'i Desteklediğini Duyuran Taylor Swift'e: "Senden Nefret Ediyorum"
Donald Trump'tan Kamala Harris'i Desteklediğini Duyuran Taylor Swift'e: "Senden Nefret Ediyorum"
5 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimleri öncesinde ortalık toz duman olmuş vaziyette. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, açık açık Demokratların adayı Kamala Harris'i desteklediğini duyuran şarkıcı Taylor Swift'e ateş püskürdü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çılgın açıklamalarıyla sadece bir siyasi figür olmaktan öteye geçen ve popüler kültürde de kendine yer bulan Donald Trump yine şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadece şaşırtmakla kalmadı aynı zamanda "Nasıl yani?" dedirtti... Biliyorsunuz, 5 Kasım'da ABD'de bir seçim yarışı var.
Cumhuriyetçilerin adayı bir erkek, Donald Trump. Demokratların adayı ise bir kadın, Kamala Harris.
Geçtiğimiz günlerde Demokratların adayı Kamala Harris'i desteklediğini açık açık duyuran şarkıcı Taylor Swift ise Donald Trump'ın hedefinde!
"Taylor Swift'ten nefret ediyorum" diye bir açıklama yapan Donald Trump birçok kişiyi yine şaşırtmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın