Dinozorlar Bir Gün Tekrar Aramıza Dönebilir mi?

Dinozorlar bu dünyayı terk edeli epey yıl oldu. Nesli tükenen bu canlılar birçok filme konu oldu, gözümüz gönlümüz onları aslında tıpkı diğer canlılar gibi tekrar görmek istiyor. Peki bu mümkün mü? Dinozorlar tekrar aramıza dönebilir mi?

Kaynak