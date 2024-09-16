Dinozorlar Bir Gün Tekrar Aramıza Dönebilir mi?
Dinozorlar Bir Gün Tekrar Aramıza Dönebilir mi?
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Dinozorlar bu dünyayı terk edeli epey yıl oldu. 'Jurassic Park' gibi filmler sayesinde onlar aslında hep kalbimizin bir köşesinde tabii.
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Gözümüz gönlümüz tıpkı diğer canlılar gibi onların da var olmasını istiyor, bu gözler onları tanımak istiyor!
Peki yıllar önce nesli tükenen bu canlılar, kendilerini beyaz perdeye taşıyan yönetmenlere "Hayır, biz aslında öyle değiliz!" diyebilecek mi, aramıza dönebilecek mi?
Böyle bir konuda kesin bir cevap vermek elbette güç olsa da çok, çok yüksek bir ihtimalle dinozorlar bir daha yeryüzünde hiçbir zaman var olamayacak maalesef.
Teknolojinin her geçen gün gelişmesine rağmen onları diriltmek şu an için hâlâ fazlasıyla uzak bir hayal.
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