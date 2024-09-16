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Dinozorlar Bir Gün Tekrar Aramıza Dönebilir mi?

Dinozorlar Bir Gün Tekrar Aramıza Dönebilir mi?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 16:42

Dinozorlar bu dünyayı terk edeli epey yıl oldu. Nesli tükenen bu canlılar birçok filme konu oldu, gözümüz gönlümüz onları aslında tıpkı diğer canlılar gibi tekrar görmek istiyor. Peki bu mümkün mü? Dinozorlar tekrar aramıza dönebilir mi?

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Dinozorlar bu dünyayı terk edeli epey yıl oldu. 'Jurassic Park' gibi filmler sayesinde onlar aslında hep kalbimizin bir köşesinde tabii.

Dinozorlar bu dünyayı terk edeli epey yıl oldu. 'Jurassic Park' gibi filmler sayesinde onlar aslında hep kalbimizin bir köşesinde tabii.

Gözümüz gönlümüz tıpkı diğer canlılar gibi onların da var olmasını istiyor, bu gözler onları tanımak istiyor!

Gözümüz gönlümüz tıpkı diğer canlılar gibi onların da var olmasını istiyor, bu gözler onları tanımak istiyor!

Peki yıllar önce nesli tükenen bu canlılar, kendilerini beyaz perdeye taşıyan yönetmenlere "Hayır, biz aslında öyle değiliz!" diyebilecek mi, aramıza dönebilecek mi?

Peki yıllar önce nesli tükenen bu canlılar, kendilerini beyaz perdeye taşıyan yönetmenlere "Hayır, biz aslında öyle değiliz!" diyebilecek mi, aramıza dönebilecek mi?

Böyle bir konuda kesin bir cevap vermek elbette güç olsa da çok, çok yüksek bir ihtimalle dinozorlar bir daha yeryüzünde hiçbir zaman var olamayacak maalesef.

Böyle bir konuda kesin bir cevap vermek elbette güç olsa da çok, çok yüksek bir ihtimalle dinozorlar bir daha yeryüzünde hiçbir zaman var olamayacak maalesef.

Teknolojinin her geçen gün gelişmesine rağmen onları diriltmek şu an için hâlâ fazlasıyla uzak bir hayal.

Teknolojinin her geçen gün gelişmesine rağmen onları diriltmek şu an için hâlâ fazlasıyla uzak bir hayal.

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