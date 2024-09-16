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Milyonlarca Kişinin Aklındaki Soru: Kuşlar Nasıl Uçar?

Milyonlarca Kişinin Aklındaki Soru: Kuşlar Nasıl Uçar?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 17:32

Milyonlarca yürek, akıllarda tek soru: Kuşlar nasıl uçar? Gökyüzünde bazen yalnız bazen de maaile uçan, görkemli kanatlarıyla hepimizi büyüleyen kuşlar bu süper havalı hareketi yapmayı nasıl başarıyor?

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Gökyüzünde bazen yalnız bazen de maaile şen şakrar uçuyorlar, çıkardıkları sesler ile biz masum dünyalıları büyülüyorlar.

Gökyüzünde bazen yalnız bazen de maaile şen şakrar uçuyorlar, çıkardıkları sesler ile biz masum dünyalıları büyülüyorlar.

Görkemli kanatlarıyla özgürlüğün sembolü olan kuşlar, büyülü hareketler eşliğinde gökyüzünden bizleri selamlıyorlar.

Görkemli kanatlarıyla özgürlüğün sembolü olan kuşlar, büyülü hareketler eşliğinde gökyüzünden bizleri selamlıyorlar.

Peki nasıl olur da 'kuş beyini'ne sahip olan bu canlılar biz 'düşünen canlı'lara fark atıp uçmayı başarıyor?

Peki nasıl olur da 'kuş beyini'ne sahip olan bu canlılar biz 'düşünen canlı'lara fark atıp uçmayı başarıyor?

Sanılanın aksine aslında olay kaslarında değil tüyleriyle ilgili! Kemikleri onları hafif kılıyor, görkemli kanatları böylelikle rahatlıkla havalanıyor.

Sanılanın aksine aslında olay kaslarında değil tüyleriyle ilgili! Kemikleri onları hafif kılıyor, görkemli kanatları böylelikle rahatlıkla havalanıyor.

Kuşların akciğerleri onlar uçtukları esnada havayı yutmalarını sağlayan bir özelliği var, bu da onların uçtukça uçasını getiren ve kolaylaştıran önemli bir özellik.

Kuşların akciğerleri onlar uçtukları esnada havayı yutmalarını sağlayan bir özelliği var, bu da onların uçtukça uçasını getiren ve kolaylaştıran önemli bir özellik.

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