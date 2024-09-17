Mustafa Sandal'dan Burcu Güneş'e Ebru Gündeş'ten Özcan Deniz'e 'Karışık Kaset'te İz Bırakan Türkçe Şarkılar
Mustafa Sandal'dan Burcu Güneş'e Ebru Gündeş'ten Özcan Deniz'e 'Karışık Kaset'te İz Bırakan Türkçe Şarkılar
Bir döneme damga vuran ama sadece yayınlandıkları dönemde değil her daim yüz güldüren, mutlu eden, aşık eden şarkıları 'Karışık Kaset'te bir araya getiriyoruz. İşte bu haftanın 'Karışık Kaset'inde karşımıza çıkan isimler ve unutulmaz şarkıları...
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Mustafa Sandal'ın 'Pazara Kadar'ının sözlerini iyi dinlemelisiniz. Musti 'Pazara Kadar'da son derece kararlıydı!
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Burcu Güneş 'Tamamdır'daki sapsarı saçlarıyla nasıl da mutlu, nasıl da yüksek tempodan kalplere nüfuz etmişti öyle!
Ebru Gündeş bir Yıldız Tilbe şarkısı 'Seninle Çok İşim Var'la müthiş melodik bir şarkıya imza atmış, bu şarkı onun vokaline müthiş yakışmıştı.
Özcan Deniz'in bir Nazan Öncel bestesi 'Bir Dudaktan'la karşımıza çıktığı ve 'Canım'la yakaladığı 'sentez'i devam ettirdiği havayı es geçmemek lazım.
Milenyum'a adım attığımız 2000 yılında 'Mucize' albümüyle karşımıza çıkan Emel Müftüoğlu, albümle aynı adı taşıyan şarkısıyla yeterince büyük bir ilgi görmemişti.
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Çilek dudaklarımıza yapışıp kalan Berksan yıllar içinde üretime devam etse de 'Çilek'in yeri hep ayrı oldu.
Niran Ünsal'ın 'Hayranım' şarkısı belki de bugüne kadar en hakkı yenilmiş şarkıların başında geliyordu tabii.
Tarkan'ın 'İşim Olmaz'ında bir kez daha Yıldız Tilbe'nin izlerini görüyorduk ve bu duruma şaşırıyor muyduk, elbette hayır!
Reyhan Karaca'nın 'İki Gözüm - Gel' şarkısı klipsiz bir hit'ti. Şarkıyı dinlediğinizde karlı bir ortama gidiyordunuz ama bu kez yalnız değildiniz!
Pınar Aylin 1998 yılında yurt dışından bir besteyi Türkçe sözlerle yorumlamış hatta albüme bu şarkının adını vermişti!
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Yeşim Salkım ve Yaşar bir düet yapmış, sokakları arşınlamış, videonun sonunda birbirlerini teğet geçmişlerdi.
Son dönemin en kıyıda köşede kalan ama buram buram aşk kokan sözleriyle aslında keşfedilmeyi bekleyen şarkılardan biri elbette Aynur Aydın'ın 'Diğer Yarın'ıydı.
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