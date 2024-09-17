Mustafa Sandal'dan Burcu Güneş'e Ebru Gündeş'ten Özcan Deniz'e 'Karışık Kaset'te İz Bırakan Türkçe Şarkılar

Bir döneme damga vuran ama sadece yayınlandıkları dönemde değil her daim yüz güldüren, mutlu eden, aşık eden şarkıları 'Karışık Kaset'te bir araya getiriyoruz. İşte bu haftanın 'Karışık Kaset'inde karşımıza çıkan isimler ve unutulmaz şarkıları...