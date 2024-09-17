Bahşiş Vermemek, Saunaya Çıplak Girmek, Çorbayı Şapırdatmak: Ülkelerdeki Garip Gelenekler
Bahşiş Vermemek, Saunaya Çıplak Girmek, Çorbayı Şapırdatmak: Ülkelerdeki Garip Gelenekler
Her ülkenin kendine özgü birtakım farklı ve dikkat çeken gelenekleri var. Bizlere garip gelen bir şey onlar için çok normal ya da tam tersi. Gelin ülkelerin az biraz tuhaf geleneklerini masaya yatıralım...
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Kanada tarihinin en kazançlı soygunu pek de beklenmedik bir şekilde akçaağaç rezerviydi, milyonlarca dolarlık akçaağaç şurubunun çalınması ülke tarihinde iz bırakan olaylardan biriydi.
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Japonya'da bahşiş vermek kaba bir davranış olarak yorumlanıyor ve birine bahşiş verdiğinizde o kişi kendini hakarete uğramış gibi hissediyor.
Finlandiya'da tüm aile hep birlikte çırılçıplak bir şekilde saunaya girmek ilginç bir şekilde oldukça normal bir davranış olarak görülüyor.
Japonya'da çorbanızı şapırdatmanızla birlikte aslında yemeği beğendiğinizi ifade etmiş oluyorsunuz. Batı'da ise bu sesi çıkarmak kaba bir davranış olarak kabul ediliyor.
Yeni Zelanda'da evden çıplak ayakla çıkmak normal olarak kabul ediliyor. Süpermarket ve fast food restoranlarında çok sayıda çıplak ayaklı insan görebilirsiniz.
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