İsmail Saymaz Açıkladı: "Narin Boğularak Öldürülmüş, Tecavüz Bulgusu Yok"
İsmail Saymaz Açıkladı: "Narin Boğularak Öldürülmüş, Tecavüz Bulgusu Yok"
Tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci İsmail Saymaz, minik kızın otopsi raporunun tamamlandığını açıkladı.
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Tüm Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinin aydınlatılması için milyonlarca yürek soru işaretlerinin giderilmesini bekliyor.
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Narin'in üzerindeki DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu tarafından incelenirken yeni bir gelişme yaşandı.
Gazeteci İsmail Saymaz, Narin cinayetindeki yeni gelişmeyi duyurdu, Narin'in otopsi raporunun tamamlandığını açıkladı.
İsmail Saymaz, adli tıp yetkilileriyle görüştüğünü açıkladı. Saymaz, "Adli Tıp raporu bu akşam itibarıyla bitiyor. Raporu yarın göreceğiz ve Narin'in ölümüne ilişkin hangi bulguların yer aldığını göreceğiz" diye konuştu.
Saymaz, şöyle devam etti: "Narin'in ölümünde asfiksi tespit yapıldı. Narin'in boğularak öldürüldüğünü anlıyoruz. Tecavüz veya cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadı."
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Gazeteci Ferit Demir ise X hesabından bir paylaşım yaparak şunu söyledi: "Narin yüzüne ve boynuna yapılan baskı sonucu oksijensiz kalarak hayatını kaybetmiş. Yani Narin, yakınları tarafından canice katledilmiş."
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Oğlum söylediler ya onu kaç gün önce zaten.