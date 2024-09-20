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Arda Turan, Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi Öncesi Konuştu: "Galatasaray Kazanırsa Mutlu Olurum"

Arda Turan, Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi Öncesi Konuştu: "Galatasaray Kazanırsa Mutlu Olurum"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
20.09.2024 - 09:19

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Beşiktaş maçına konsantre olduğunu söyleyen genç teknik direktör ısrarlı derbi soruları sonrası yanıt verdi.

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Arda Turan, geçtiğimiz yıl şampiyon olarak Süper Lig'e çıkarttığı Eyüpspor'la lige de hızlı bir başlangıç yaptı.

Arda Turan, geçtiğimiz yıl şampiyon olarak Süper Lig'e çıkarttığı Eyüpspor'la lige de hızlı bir başlangıç yaptı.

Ligde beş maça çıkan Eyüpspor aldığı iki galibiyet ve üç beraberlikle 9 puan aldı ve 5.sırada yer alıyor. Namağlup Arda Turan, bu hafta sonu Beşiktaş'la oynayacak.

Ligde beş maça çıkan Eyüpspor aldığı iki galibiyet ve üç beraberlikle 9 puan aldı ve 5.sırada yer alıyor. Namağlup Arda Turan, bu hafta sonu Beşiktaş'la oynayacak.

Israrla Beşiktaş maçını değerlendirmek isteyen Arda Turan'a tekrar tekrar sorulan derbi sorusuna cevap verdi. Muhabire "Duymak istiyorsan Galatasaraylılıyım" diyen Arda Turan derbiyi değerlendirdi.

Israrla Beşiktaş maçını değerlendirmek isteyen Arda Turan'a tekrar tekrar sorulan derbi sorusuna cevap verdi. Muhabire "Duymak istiyorsan Galatasaraylılıyım" diyen Arda Turan derbiyi değerlendirdi.

Arda Turan, "Pazar günü Beşiktaş'la maçımız var ona konsantre olmak istiyoruz. Güzel derbi olsun. Ama duymak istiyorsan ben Galatasaraylıyım. Galatasaray kazanırsa mutlu olurum. Ama benim önceliğim Eyüpspor'un çıkarları" dedi.

Arda Turan, "Pazar günü Beşiktaş'la maçımız var ona konsantre olmak istiyoruz. Güzel derbi olsun. Ama duymak istiyorsan ben Galatasaraylıyım. Galatasaray kazanırsa mutlu olurum. Ama benim önceliğim Eyüpspor'un çıkarları" dedi.

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