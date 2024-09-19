Osimhen'in Yaptığı Yorum Sosyal Medyada Gündem Oldu: Galatasaray Taraftarını Hem Sevindirdi Hem de Üzdü
Osimhen'in Yaptığı Yorum Sosyal Medyada Gündem Oldu: Galatasaray Taraftarını Hem Sevindirdi Hem de Üzdü
Kasımpaşa'nın Nijeryalı savunma oyuncusu Kenneth Omeruo, sosyal medya hesabından Osimhen'in Efe Akman'la paylaştığı bir fotoğrafa yorum yaptı. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe maçı öncesinde genç oyuncunun Osimhen'i sakatlamasından korktu. (@journalkif)
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Galatasaray'ın yeni golcüsü Osimhen, kulübünü sahiplendi.
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Antrenmandan fotoğraf paylaşmıştı.
Yıldız golcü, "O bir aslan" dedi.
Cevabı, sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı. 👇
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