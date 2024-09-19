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Osimhen'in Yaptığı Yorum Sosyal Medyada Gündem Oldu: Galatasaray Taraftarını Hem Sevindirdi Hem de Üzdü

Osimhen'in Yaptığı Yorum Sosyal Medyada Gündem Oldu: Galatasaray Taraftarını Hem Sevindirdi Hem de Üzdü

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 15:49

Kasımpaşa'nın Nijeryalı savunma oyuncusu Kenneth Omeruo, sosyal medya hesabından Osimhen'in Efe Akman'la paylaştığı bir fotoğrafa yorum yaptı. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe maçı öncesinde genç oyuncunun Osimhen'i sakatlamasından korktu. (@journalkif)

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Galatasaray'ın yeni golcüsü Osimhen, kulübünü sahiplendi.

Galatasaray'ın yeni golcüsü Osimhen, kulübünü sahiplendi.

25 yaşındaki yıldız futbolcunun Instagram hesabından yaptığı yorum, futbolseverlerin dikkatlerini çekti.

Antrenmandan fotoğraf paylaşmıştı.

Antrenmandan fotoğraf paylaşmıştı.

Kasımpaşa'da oynayan vatandaşı Omeruo, gönderinin altına Efe Akman'ı işaret ederek,'Kayarak oynama çocuk, o bir akademi oyuncusu mu?' ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız golcü, "O bir aslan" dedi.

Yıldız golcü, "O bir aslan" dedi.

Osimhen, Omeruo'ya verdiği cevapta, 'O bir aslan, nasıl Futbol oynayacağını biliyor.' dedi.

Cevabı, sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı. 👇

Cevabı, sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı. 👇
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