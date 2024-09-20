Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Rüzgarı Dinmiyor: 'Türk Büyüsü Kazandırdı'

'2024-25 sezonu Benfica, yeni bir dönemin izlerini barındırıyor. Doğu Avrupa'dan başlayarak Orta Doğu ve Batı Asya’ya uzanan bir köprü olan Türkiye, Avrupa'nın en modern kulüplerinden birine iki önemli oyuncu kazandırdı. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun isimlerinde bazı harfler, klavyemizde bile bulunmuyor; ancak sahada herkes birbirini anlıyor.'