Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Rüzgarı Dinmiyor: 'Türk Büyüsü Kazandırdı'
Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Rüzgarı Dinmiyor: 'Türk Büyüsü Kazandırdı'
Benfica, Belgrad'da Kızıl Yıldız'ı 2-1 yenerken goller Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den geldi. İkili bir önceki lig maçında da asist ve gol yaparak takımlarını sırtlamıştı. İkilinin uyumu ve Benfica'ya katkısı Portekiz basınının da en çok konuştuğu konulardan oldu.
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Benfica'ya gider gitmez bambaşka bir hava yakalayan Kerem Aktürkoğlu imzayı attığı günden beri çıktığı üç maçta beş gole imza attı.
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Orkun Kökçü'nün de artan performansı Benfica'ya puanlar kazandırmaya devam ediyor. Portekiz basını da iki milli yıldızı sayfalarına taşıyarak övgüler diziyor.
Portekiz'de Record gazetesi 'Benfica Türk büyüsünü kullanarak Belgrad'da zafere ulaştı' derken Kerem'in gol katkıları için ayrıca bir yazıya yer verdi.
Zerozero internet sitesi "Türk Zamanı" dediği haberde Orkun'un giderek artan performansını 'yeni bir hayata başlayacak gibi görünüyor' diyerek övdü. Kerem'e ise 'başrol olmaya devam ediyor' dedi.
Mais Futebol ise iki yıldızımızı ön plana çıkararak önemli bilgiler verdiği bir yazı kaleme aldı:
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O Jogo ise 'Aktürkoğlu ve Kökçü ortaklığı genişletiyor, Benfica'ya kazandırıyor' yorumu yaptı.
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