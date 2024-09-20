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Norveçli Futbolcu Ole Saeter, İsrail'den Gelen Teklifi Filistin İçin Reddetti

Norveçli Futbolcu Ole Saeter, İsrail'den Gelen Teklifi Filistin İçin Reddetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
20.09.2024 - 10:26

Dünyanın dört bir yanında İsrail'in ablukası ve soykırım girişimine tepkiler ve boykot girişimleri oluyor. Çoğu zaman göstermelik olan bu girişimlere karşı Norveçli Saeter'den anlamlı bir 'ret' geldi.

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Rosenborg'un Norveçli futbolcusu Ole Saeter, İsrail kulübü Maccabi'den bir teklif aldığını, ancak Filistin'e yönelik yaşanan zulümler nedeniyle bu teklifi geri çevirdiğini duyurdu.

Rosenborg'un Norveçli futbolcusu Ole Saeter, İsrail kulübü Maccabi'den bir teklif aldığını, ancak Filistin'e yönelik yaşanan zulümler nedeniyle bu teklifi geri çevirdiğini duyurdu.

"Benim değerlerimi hiçbir para satın alamaz" diyen Norveçli oyuncu, "Maccabi Haifa'nın teklifini reddettim. Çünkü masum hayatlara son veren bir ülkeyi temsil etmeyeceğim" dedi.

"Benim değerlerimi hiçbir para satın alamaz" diyen Norveçli oyuncu, "Maccabi Haifa'nın teklifini reddettim. Çünkü masum hayatlara son veren bir ülkeyi temsil etmeyeceğim" dedi.

İsrail'in ve İsrail ekibinin parasının kana bulandığını söyleyen Saeter, "500 milyon Euro teklif etseler kararım değişmez, onların kana bulanmış kirli paralarıyla ilgilenmiyorum. Banka hesabımda böyle bir para görmek istemem" dedi.

İsrail'in ve İsrail ekibinin parasının kana bulandığını söyleyen Saeter, "500 milyon Euro teklif etseler kararım değişmez, onların kana bulanmış kirli paralarıyla ilgilenmiyorum. Banka hesabımda böyle bir para görmek istemem" dedi.

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