Norveçli Futbolcu Ole Saeter, İsrail'den Gelen Teklifi Filistin İçin Reddetti
Norveçli Futbolcu Ole Saeter, İsrail'den Gelen Teklifi Filistin İçin Reddetti
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Rosenborg'un Norveçli futbolcusu Ole Saeter, İsrail kulübü Maccabi'den bir teklif aldığını, ancak Filistin'e yönelik yaşanan zulümler nedeniyle bu teklifi geri çevirdiğini duyurdu.
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"Benim değerlerimi hiçbir para satın alamaz" diyen Norveçli oyuncu, "Maccabi Haifa'nın teklifini reddettim. Çünkü masum hayatlara son veren bir ülkeyi temsil etmeyeceğim" dedi.
İsrail'in ve İsrail ekibinin parasının kana bulandığını söyleyen Saeter, "500 milyon Euro teklif etseler kararım değişmez, onların kana bulanmış kirli paralarıyla ilgilenmiyorum. Banka hesabımda böyle bir para görmek istemem" dedi.
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