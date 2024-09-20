Eskişehirspor - Edremitspor Maçında Cep Telefonu ile VAR Kontrolü Yapıldı
Eskişehirspor - Edremitspor Maçında Cep Telefonu ile VAR Kontrolü Yapıldı
Futbolda VAR tartışmaları sürerken ilginç bir VAR uygulaması Eskişehirspor maçında yaşandı. Bölgesel Amatör Lig takımlarından Eskişehirspor'un Edremitspor'la oynadığı maçta VAR için cep telefonu kullanıldı.
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Bölgesel Amatör Lig takımlarından Eskişehirspor ile Edremitspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Eskişehirspor'un 2-1 kazandığı maça VAR uygulaması damga vurdu.
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Maç devam ederken penaltı itirazı olan pozisyonda kararsız kalan hakem, tribünden çekim yapan bir telefondan destek alarak VAR kontrolü yaptı. İncelem sonunda Eskişehirspor aleyhine penaltı verildi.
İşte teknolojinin nimetlerinden faydalanılan o büyülü an:
Tepkiler de gecikmedi:
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