Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Maç Sonu Röportajarında Akıl Oyunlarını Bırakmadı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Maç Sonu Röportajarında Akıl Oyunlarını Bırakmadı
Fenerbahçe'nin bu sezon şüphesiz en önemli transferi Jose Mourinho! Mourinho, Fenerbahçe'nin ahengini değiştirirken ligde de etkisin hissettirmeye başladı. Maç sonunda ise hedefinde rakipleri vardı. Özellikle Okan Buruk ve Galatasaray fazlaca kendine yer buldu bu toplantılarda. Akıl oyunlarıyla, demeçleriyle, stresi yönetmesiyle ön plana çıkan Mourinho'nun beş haftalık açıklamalarını derledik:
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Açıklamalara ilk lig maçından başlayalım. Adana Demirspor'u yenen Fenerbahçe'nin hocasının maç sonu gündeminde bir gün önce oynanan Galatasaray - Hatayspor maçı vardı:
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Göztepe ile 2-2 berabere kalınan bol kaoslu gecede de futbolcuları üzerinden yine rakiplere mesaj gönderdi. Son dakikada gelen golü Mourinho kendi tarzıyla anlattı:
Rizespor'a karşı alınan bol gollü galibiyetlerde ise hakemleri es geçmedi Mourinho:
Alanyaspor'u Fenerbahçe'nin 3-0 yendiği maçın ardından Mourinho, "rakibimiz kart görmüyor" diyerek Galatasaray'ı hedef aldı:
Kasımpaşa maçında ise Halil Umut Meler ve Okan Buruk arkadaşlığı iddiasını yineleyip, kamuoyuna hatırlatmalar yaptı:
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HT Spor'a özel röportaj veren Mourinho , burada da iddialarını yineledi ve farklı alanlarda da rakibiyle uğraştı:
Osimhen'i beğendiğini söyleyen Mourinho, ona da ufak bir dokundurma yapmadan duramadı:
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