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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Maç Sonu Röportajarında Akıl Oyunlarını Bırakmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Maç Sonu Röportajarında Akıl Oyunlarını Bırakmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
20.09.2024 - 14:14

Fenerbahçe'nin bu sezon şüphesiz en önemli transferi Jose Mourinho! Mourinho, Fenerbahçe'nin ahengini değiştirirken ligde de etkisin hissettirmeye başladı. Maç sonunda ise hedefinde rakipleri vardı. Özellikle Okan Buruk ve Galatasaray fazlaca kendine yer buldu bu toplantılarda. Akıl oyunlarıyla, demeçleriyle, stresi yönetmesiyle ön plana çıkan Mourinho'nun beş haftalık açıklamalarını derledik:

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Açıklamalara ilk lig maçından başlayalım. Adana Demirspor'u yenen Fenerbahçe'nin hocasının maç sonu gündeminde bir gün önce oynanan Galatasaray - Hatayspor maçı vardı:

Açıklamalara ilk lig maçından başlayalım. Adana Demirspor'u yenen Fenerbahçe'nin hocasının maç sonu gündeminde bir gün önce oynanan Galatasaray - Hatayspor maçı vardı:

'Ligde iki maç oynandı. Dün Galatasaray - Hatayspor maçı. Bu akşam da biz oynadık. Şunu söyleyebilirim; çok fazla şey öğrendim. Bana verilen veriler harika bilgilerdi. Ama şimdi daha iyi anlıyorum'

Göztepe ile 2-2 berabere kalınan bol kaoslu gecede de futbolcuları üzerinden yine rakiplere mesaj gönderdi. Son dakikada gelen golü Mourinho kendi tarzıyla anlattı:

Göztepe ile 2-2 berabere kalınan bol kaoslu gecede de futbolcuları üzerinden yine rakiplere mesaj gönderdi. Son dakikada gelen golü Mourinho kendi tarzıyla anlattı:

'Oyuncularımın zaman geçirmesi gerekiyor. Yerde yatmaları gerekiyor. Sakatlık taklidi yapmaları gerekiyor.'

Rizespor'a karşı alınan bol gollü galibiyetlerde ise hakemleri es geçmedi Mourinho:

Rizespor'a karşı alınan bol gollü galibiyetlerde ise hakemleri es geçmedi Mourinho:

'Bugün çok kötü hakem kararlarına ve VAR kararlarına karşı oynadık. Bugün kazandık, bunun sebebi takımın iyi bir performans göstermesiydi'

Alanyaspor'u Fenerbahçe'nin 3-0 yendiği maçın ardından Mourinho, "rakibimiz kart görmüyor" diyerek Galatasaray'ı hedef aldı:

Alanyaspor'u Fenerbahçe'nin 3-0 yendiği maçın ardından Mourinho, "rakibimiz kart görmüyor" diyerek Galatasaray'ı hedef aldı:

'Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Böyle olmasını istiyorum. Uzun sezonlarda sakatlıklar, kart cezaları oluyor. Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor. Onun dışındaki takımlar kart görüyor. Biz de kart göreceğiz.'

Kasımpaşa maçında ise Halil Umut Meler ve Okan Buruk arkadaşlığı iddiasını yineleyip, kamuoyuna hatırlatmalar yaptı:

Kasımpaşa maçında ise Halil Umut Meler ve Okan Buruk arkadaşlığı iddiasını yineleyip, kamuoyuna hatırlatmalar yaptı:

'Meslektaşım Okan’ın yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Hakemler dürüst oldukları müddetçe istedikleri kişilerle arkadaş olabilirler. İsterse kulüp başkanı, teknik direktörler, gazetecilerle arkadaş olabilirler. Bununla ilgili sorun görmüyorum. Performanslarında dürüst olduğu müddetçe problem yok benimle ilgili'

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HT Spor'a özel röportaj veren Mourinho , burada da iddialarını yineledi ve farklı alanlarda da rakibiyle uğraştı:

HT Spor'a özel röportaj veren Mourinho , burada da iddialarını yineledi ve farklı alanlarda da rakibiyle uğraştı:

'Bence onlara karşı farklı bir yaklaşım var. Yani bu benim doğama aykırı bir şey. Çünkü 90 dakika boyunca herkes eşittir. Eğer teknik direktörünüz Ancelotti , Klopp, Guardiola ya da genç bir teknik adam bile olsa bu değişmez. Aynı şekilde sahada oynayan Ronaldo, Messi ya da ilk maçına bize karşı çıkan Adana Demirspor kalecisi Deniz bile olsa fark etmez. Kurallar herkes için aynıdır ve kulübün statüsü fark etmez. Galatasaray’ın lig maçlarına baktığım zaman bir fark var.'

Osimhen'i beğendiğini söyleyen Mourinho, ona da ufak bir dokundurma yapmadan duramadı:

Osimhen'i beğendiğini söyleyen Mourinho, ona da ufak bir dokundurma yapmadan duramadı:

'Galatasaray harika bir oyuncu aldı ve Victor ile bir problemim yok. Ama ona karşı oynadığımda hakkında konuşuyorum. Çünkü davranışlarını beğenmiyorum kendisini çok yere atıyor.'

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