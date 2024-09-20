Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Maç Sonu Röportajarında Akıl Oyunlarını Bırakmadı

'Bence onlara karşı farklı bir yaklaşım var. Yani bu benim doğama aykırı bir şey. Çünkü 90 dakika boyunca herkes eşittir. Eğer teknik direktörünüz Ancelotti , Klopp, Guardiola ya da genç bir teknik adam bile olsa bu değişmez. Aynı şekilde sahada oynayan Ronaldo, Messi ya da ilk maçına bize karşı çıkan Adana Demirspor kalecisi Deniz bile olsa fark etmez. Kurallar herkes için aynıdır ve kulübün statüsü fark etmez. Galatasaray’ın lig maçlarına baktığım zaman bir fark var.'