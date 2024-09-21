Fenerbahçe - Galatasaray Derbisini Başlamadan Mediazone Games ve Spor Analiz Ekibi İnceledi
Fenerbahçe - Galatasaray Derbisini Başlamadan Mediazone Games ve Spor Analiz Ekibi İnceledi
Dev derbi öncesinde tahminler yapılırken Mediazone Games ve Spor Analiz ekibi de derbiyi analiz etti ve ihtimalleri sıraladı. Fenerbahçe üç puanı alıyor, istatistiklerde de sarı lacivertliler ön plana çıkıyor.
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401.kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, yine tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyecek. İki takımın 115 yıllık rekabetinde son randevu öncesi iki takım da analizini yaptı ve maç saatini bekliyor.
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İki takımın maçı öncesi Mediazone Games ve Spor Analiz ekibi de derbiye dair analizlerini yaptılar ve tahminlerini paylaştılar.
Yapılan analizler sonucunda derbiyi kimin kazanacağı belli oldu. Ev sahibi ekip yapılan analiz sonucunda Kadıköy'de hanesine bir galibiyet daha yazdırarak sahadan 2-1 galip ayrılacak.
Topla oynama yüzdesinde Fenerbahçe'nin "ufak" bir üstünlüğü görülürken, faul sayılarında Galatasaray'ın 14'e 12'lik üstünlüğü tahmin ediliyor.
Ekibin incelemeleri ve analizleri sonucunda Galatasaray'ın kırmızı kart görmesi bekleniyor. Maçta penaltı beklenmiyor, Galatasaray 4 sarı 1 kırmızı kart görecek; Fenerbahçe ise 3 sarı kartla maçı tamamlayacak.
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Misafir takım 6 şut atıp 55 atak girişiminde bulunacak. 17 serbest vuruş/faule karşılık 18 taç atışı yapacak.Sarı kırmızılı ekip beş de korner kullanacak.
Fenerbahçe ise 7 şut 60 atak girişiminin yanında 15 serbest vuruş/faul kullanacak. Sarı lacivertliler 20 taç atışı ile birlikte 6 da korner atacak.
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