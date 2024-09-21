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Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu

Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
21.09.2024 - 18:56

Dev derbide ilk 11'ler belli oldu. İki takımın 11'lerinde sürpriz yok!

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Fenerbahçe ilk 11'i: Livaković, Mert, Becão, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymański, Tadić, Maximin, Džeko

Fenerbahçe ilk 11'i: Livaković, Mert, Becão, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymański, Tadić, Maximin, Džeko

Galatasaray ilk 11'i: Muslera, Kaan, Sánchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Mertens, Osimhen

Galatasaray ilk 11'i: Muslera, Kaan, Sánchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Mertens, Osimhen

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