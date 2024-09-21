Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu
Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu
Dev derbide ilk 11'ler belli oldu. İki takımın 11'lerinde sürpriz yok!
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Fenerbahçe ilk 11'i: Livaković, Mert, Becão, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymański, Tadić, Maximin, Džeko
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Galatasaray ilk 11'i: Muslera, Kaan, Sánchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Mertens, Osimhen
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