Fenerbahçe Tribünlerinden "Saldır Fener" Koreografisi
Fenerbahçe Tribünlerinden "Saldır Fener" Koreografisi
Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği koreografi maç önünde açıldı. Okul Açık tribünü liderliğinde yapılan koreografi beğeni topladı.
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Fenerbahçe taraftarı hafta boyunca hazırlandığı koreografiyi derbi başlamadan kısa süre önce tribünlerde ortaya çıkardı. "Saldır Fener" koreografisinde futbolculara da mesaj vardı.
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Alt bölümde pankart olarak açılan kısımda "Hatırla! Biz onların en büyük korkusuyuz" yazıldı. *
Koreografi Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük beğeni topladı.
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