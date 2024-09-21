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Fenerbahçe Tribünlerinden "Saldır Fener" Koreografisi

Fenerbahçe Tribünlerinden "Saldır Fener" Koreografisi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
21.09.2024 - 20:10

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği koreografi maç önünde açıldı. Okul Açık tribünü liderliğinde yapılan koreografi beğeni topladı.

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Fenerbahçe taraftarı hafta boyunca hazırlandığı koreografiyi derbi başlamadan kısa süre önce tribünlerde ortaya çıkardı. "Saldır Fener" koreografisinde futbolculara da mesaj vardı.

Fenerbahçe taraftarı hafta boyunca hazırlandığı koreografiyi derbi başlamadan kısa süre önce tribünlerde ortaya çıkardı. "Saldır Fener" koreografisinde futbolculara da mesaj vardı.

Alt bölümde pankart olarak açılan kısımda "Hatırla! Biz onların en büyük korkusuyuz" yazıldı. *

Alt bölümde pankart olarak açılan kısımda "Hatırla! Biz onların en büyük korkusuyuz" yazıldı. *

* Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Koreografi Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük beğeni topladı.

Koreografi Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük beğeni topladı.

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