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Galatasaray , Fenerbahçe
Derbide Galatasaray 3 Puanı 3 Golle Aldı: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Derbide Galatasaray 3 Puanı 3 Golle Aldı: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
21.09.2024 - 22:00

Fenerbahçe'nin ev sahibi olarak çıktığı maçta Galatasaray rahat bir oyunla üç puanı almayı bildi. Kadıköy'de geceyi 3-1 üstün kapatan Galatasaray rakibiyle puan farkını beşe çıkardı.

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Galatasaray için zorlu geçmesi beklenen Kadıköy deplasmanında rahat futbolla gelen üç puan camiayı sevince boğdu.

Galatasaray için zorlu geçmesi beklenen Kadıköy deplasmanında rahat futbolla gelen üç puan camiayı sevince boğdu.

Livakovic'in kendi kalesine attığı gole Mertens ve Sara ile eşlik eden Galatasaraylı futbolcular 3-1'lik zaferin mimarı oldular.

Livakovic'in kendi kalesine attığı gole Mertens ve Sara ile eşlik eden Galatasaraylı futbolcular 3-1'lik zaferin mimarı oldular.

Fenerbahçe, Galatasaray'a Edin Dzeko'nun ayağından bulduğu golle karşılık verirken maçtaki tek golünü Fenerbahçe penaltıdan kaydetti.

Fenerbahçe, Galatasaray'a Edin Dzeko'nun ayağından bulduğu golle karşılık verirken maçtaki tek golünü Fenerbahçe penaltıdan kaydetti.

Jose Mourinho, Türkiye'de çıktığı ilk derbide Okan Buruk'a mağlup olarak kötü bir başlangıç yaptı.

Jose Mourinho, Türkiye'de çıktığı ilk derbide Okan Buruk'a mağlup olarak kötü bir başlangıç yaptı.

Maçın son bölümünde deplasman tribünü ve Galatasaray yedek kulübesinde de büyük sevinç vardı.

Maçın son bölümünde deplasman tribünü ve Galatasaray yedek kulübesinde de büyük sevinç vardı.
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