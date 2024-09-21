Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde 45 Dakikada İki Gol Var: Fenerbahçe 0-2 Galatasaray
Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde 45 Dakikada İki Gol Var: Fenerbahçe 0-2 Galatasaray
Kadıköy'de ilk devre Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Üst üste goller bulan sarı kırmızılılar Kadıköy'de adeta şok etkisi yarattı.
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Milyonların beklediği derbide ilk devreye Galatasaray damga vurdu. Maça hızlı başlayan sarı kırmızılılar üst üste goller buldu.
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20.dakikada Torreira'nın şık vuruşu direkten Livakovic'e çarptı ve top ağlara gitti. Livakovic'in kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçen golle Galatasaray 1-0 öne geçti.
Bu golden yalnızca 8 dakika sonra Galatasaray, Napoli'nin iki eski yıldızıyla skor bulduç Osimhen'in şık asisti, Mertens'in şık dokunuşuyla skor 2-0 oldu.
Gergin başlayan maçta kulübedeki isimlere üç sarı kart çıkarken Jose Mourinho'nun da sık sık hakeme itiraz ettiği görüldü.
Normal süreye artı beş dakika eklenen devrede Fenerbahçe atak üretmekte zorlandı.
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