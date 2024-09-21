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Fenerbahçe , Galatasaray
Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde 45 Dakikada İki Gol Var: Fenerbahçe 0-2 Galatasaray

Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde 45 Dakikada İki Gol Var: Fenerbahçe 0-2 Galatasaray

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
21.09.2024 - 20:51

Kadıköy'de ilk devre Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Üst üste goller bulan sarı kırmızılılar Kadıköy'de adeta şok etkisi yarattı.

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Milyonların beklediği derbide ilk devreye Galatasaray damga vurdu. Maça hızlı başlayan sarı kırmızılılar üst üste goller buldu.

Milyonların beklediği derbide ilk devreye Galatasaray damga vurdu. Maça hızlı başlayan sarı kırmızılılar üst üste goller buldu.

20.dakikada Torreira'nın şık vuruşu direkten Livakovic'e çarptı ve top ağlara gitti. Livakovic'in kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçen golle Galatasaray 1-0 öne geçti.

20.dakikada Torreira'nın şık vuruşu direkten Livakovic'e çarptı ve top ağlara gitti. Livakovic'in kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçen golle Galatasaray 1-0 öne geçti.

Bu golden yalnızca 8 dakika sonra Galatasaray, Napoli'nin iki eski yıldızıyla skor bulduç Osimhen'in şık asisti, Mertens'in şık dokunuşuyla skor 2-0 oldu.

Bu golden yalnızca 8 dakika sonra Galatasaray, Napoli'nin iki eski yıldızıyla skor bulduç Osimhen'in şık asisti, Mertens'in şık dokunuşuyla skor 2-0 oldu.

Gergin başlayan maçta kulübedeki isimlere üç sarı kart çıkarken Jose Mourinho'nun da sık sık hakeme itiraz ettiği görüldü.

Gergin başlayan maçta kulübedeki isimlere üç sarı kart çıkarken Jose Mourinho'nun da sık sık hakeme itiraz ettiği görüldü.

Normal süreye artı beş dakika eklenen devrede Fenerbahçe atak üretmekte zorlandı.

Normal süreye artı beş dakika eklenen devrede Fenerbahçe atak üretmekte zorlandı.

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