Jose Mourinho ile Röportaj Yapmaya Çalışırken Çeviri Programı Kullanan Muhabir Teknik Direktörü Sinirlendirdi

Heyecanlı geçen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından elbette hüm ülkenin hem sosyal medyanın gündemi derbi oldu. Kadıköy'de gerçekleşen maçın galibi Galatasaray oldu. Maçın ardından Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefi oldu.