Jose Mourinho ile Röportaj Yapmaya Çalışırken Çeviri Programı Kullanan Muhabir Teknik Direktörü Sinirlendirdi

Heyecanlı geçen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından elbette hüm ülkenin hem sosyal medyanın gündemi derbi oldu. Kadıköy'de gerçekleşen maçın galibi Galatasaray oldu. Maçın ardından Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefi oldu.
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e ait olan kanalın muhabiri, Jose Mourinho ile çeviri uygulaması kullanarak röportaj yapmaya çalıştı.
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Jose Mourinho, kanalının ismini de çeviren muhabire "Ciddi misin şaka mı yapıyorsun?" diyerek oradan uzaklaştı.
İşte o anlar;
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