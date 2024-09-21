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Jose Mourinho ile Röportaj Yapmaya Çalışırken Çeviri Programı Kullanan Muhabir Teknik Direktörü Sinirlendirdi

Jose Mourinho ile Röportaj Yapmaya Çalışırken Çeviri Programı Kullanan Muhabir Teknik Direktörü Sinirlendirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 00:21

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Heyecanlı geçen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından elbette hüm ülkenin hem sosyal medyanın gündemi derbi oldu. Kadıköy'de gerçekleşen maçın galibi Galatasaray oldu. Maçın ardından Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefi oldu.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e ait olan kanalın muhabiri, Jose Mourinho ile çeviri uygulaması kullanarak röportaj yapmaya çalıştı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e ait olan kanalın muhabiri, Jose Mourinho ile çeviri uygulaması kullanarak röportaj yapmaya çalıştı.

Jose Mourinho, kanalının ismini de çeviren muhabire "Ciddi misin şaka mı yapıyorsun?" diyerek oradan uzaklaştı.

Jose Mourinho, kanalının ismini de çeviren muhabire "Ciddi misin şaka mı yapıyorsun?" diyerek oradan uzaklaştı.

İşte o anlar;

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