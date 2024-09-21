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Yazar Amin Maalouf'un Ülkesi Lübnan'ın Durumunu Değerlendirdiği Röportajı Yeniden Hatırlandı

Yazar Amin Maalouf'un Ülkesi Lübnan'ın Durumunu Değerlendirdiği Röportajı Yeniden Hatırlandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 21:29

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İsrail ve Gazze arasındaki gerilim sürerken, İsrail yönünü Lübnan'a çevirdi. Elektronik cihazların patlatılmasına kadar giden olayda, geçtiğimiz saatlerde Lübnan'ın güneyine bir saldırı düzenlendiği haberini aldık. Bu olayların ardından yazar Amin Maalouf'un geçtiğimiz yıllarda, ülkemizin bir televizyon kanalına verdiği röportaj yeniden hatırlandı.

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Ülkemizde de büyük bir okur kitlesine sahip olan Amin Maalouf, Lübnan için “Ülke cemaat liderlerinin koalisyonuna döndü." demişti.

Ülkemizde de büyük bir okur kitlesine sahip olan Amin Maalouf, Lübnan için “Ülke cemaat liderlerinin koalisyonuna döndü." demişti.

"Bir yere adam alınırken artık yeteneğe veya liyakata değil o kişinin hangi cemaat ve tarikata bağlı olduğuna bakılıyor." diyen Maalouf, ülkesinin çöküşünü de buna bağlamıştı.

"Bir yere adam alınırken artık yeteneğe veya liyakata değil o kişinin hangi cemaat ve tarikata bağlı olduğuna bakılıyor." diyen Maalouf, ülkesinin çöküşünü de buna bağlamıştı.

İşte o röportaj;

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