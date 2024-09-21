Yazar Amin Maalouf'un Ülkesi Lübnan'ın Durumunu Değerlendirdiği Röportajı Yeniden Hatırlandı

İsrail ve Gazze arasındaki gerilim sürerken, İsrail yönünü Lübnan'a çevirdi. Elektronik cihazların patlatılmasına kadar giden olayda, geçtiğimiz saatlerde Lübnan'ın güneyine bir saldırı düzenlendiği haberini aldık. Bu olayların ardından yazar Amin Maalouf'un geçtiğimiz yıllarda, ülkemizin bir televizyon kanalına verdiği röportaj yeniden hatırlandı.