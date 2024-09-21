Neden Herkes Atanmak İstiyor? Özel Sektörde Çalışan Öğretmenler Yaşadıkları Zorlukları Anlattı

Öğretmen adaylarının atama beklerken karşılaştıkları zorluklar hepimizin malumu. Bu hem adayları hem de eğitim sistemimizi doğrudan etkileyen bir durum. Atama sürecindeki belirsizlikler, adayların motivasyonunu düşürürken, aynı zamanda onların profesyonel gelişimlerini de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu durum, eğitim kalitesini de dolaylı yoldan etkiliyor.