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Neden Herkes Atanmak İstiyor? Özel Sektörde Çalışan Öğretmenler Yaşadıkları Zorlukları Anlattı

Neden Herkes Atanmak İstiyor? Özel Sektörde Çalışan Öğretmenler Yaşadıkları Zorlukları Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 18:00

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Öğretmen adaylarının atama beklerken karşılaştıkları zorluklar hepimizin malumu. Bu hem adayları hem de eğitim sistemimizi doğrudan etkileyen bir durum. Atama sürecindeki belirsizlikler, adayların motivasyonunu düşürürken, aynı zamanda onların profesyonel gelişimlerini de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu durum, eğitim kalitesini de dolaylı yoldan etkiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAECZJ...
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Özek okullarda öğretmenlik yapan iki öğretmen yaşadıkları zorlukları anlattı.

Özek okullarda öğretmenlik yapan iki öğretmen yaşadıkları zorlukları anlattı.

Öğretmenlerden biri öğle yemeğini ayakta yemek zorunda kaldığını söylerken, diğeri ise öğretmenlerin bu süreçte kendilerini geliştirecek fırsatlar bulamadığına dikkat çekti.

Öğretmenlerden biri öğle yemeğini ayakta yemek zorunda kaldığını söylerken, diğeri ise öğretmenlerin bu süreçte kendilerini geliştirecek fırsatlar bulamadığına dikkat çekti.

İşte o video;

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