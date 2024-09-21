Neden Herkes Atanmak İstiyor? Özel Sektörde Çalışan Öğretmenler Yaşadıkları Zorlukları Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAECZJ...
Öğretmen adaylarının atama beklerken karşılaştıkları zorluklar hepimizin malumu. Bu hem adayları hem de eğitim sistemimizi doğrudan etkileyen bir durum. Atama sürecindeki belirsizlikler, adayların motivasyonunu düşürürken, aynı zamanda onların profesyonel gelişimlerini de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu durum, eğitim kalitesini de dolaylı yoldan etkiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özek okullarda öğretmenlik yapan iki öğretmen yaşadıkları zorlukları anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğretmenlerden biri öğle yemeğini ayakta yemek zorunda kaldığını söylerken, diğeri ise öğretmenlerin bu süreçte kendilerini geliştirecek fırsatlar bulamadığına dikkat çekti.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Özelde çalışırken (dershanede) günde 11-12 sa derse girdiğimi hatırlıyorum. İki ders arası boşluk varsa ona da birebir koyuyorlardı. Soru çözmekten eve gelin... Devamını Gör
Bekarken ve gebcken sadece 2 yil katlanabildim ki calistigim kolej kurimsaldi digerlerine gore sartlari ve maasi daha iyiydi. Cumartedi de calisiyorsunuz som... Devamını Gör
2.5 yıl özel bir anaokulunda çalıştım.Okul sahibi velilere para makinesi gözüyle baktığı için tek kelime etmezdi.En geç 18.30 da biten nöbetimize rağmen 20.0... Devamını Gör