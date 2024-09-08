Emrah Safa Gürkan Öğretmenlere 'Yatıyorlar' Diyenlere Tepki Gösterdi: "Bu Toplum Asgari Ücretle Yaşar''

Tarihçi Emrah Safa Gürkan'ı mutlak tanıyorsunuzdur. Kendisi son dönemin en sevilen tarihçilerinden biri. Youtube'da kendi tarzıyla tarih anlattığı ya da gündemi ele aldığı videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Emrah Safa Gürkan, son programında öğretmenler hakkında konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğretmenlerin tatil günlerini diline dolayarak yatarak para kazandıklarını savunan bir kesim var bildiğiniz üzere. Emrah Safa Gürkan da bu insanlara tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
''Bu toplum, haftada 25 saat derse giren lise öğretmenine, yatıyor diyen bir toplum." diyen Gürkan, bu toplumun asgari ücretle yaşamaya mahkum olduğunu söyledi.
İşte o sözler;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın