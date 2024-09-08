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Emrah Safa Gürkan Öğretmenlere 'Yatıyorlar' Diyenlere Tepki Gösterdi: "Bu Toplum Asgari Ücretle Yaşar''

Emrah Safa Gürkan Öğretmenlere 'Yatıyorlar' Diyenlere Tepki Gösterdi: "Bu Toplum Asgari Ücretle Yaşar''

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 15:40

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Tarihçi Emrah Safa Gürkan'ı mutlak tanıyorsunuzdur. Kendisi son dönemin en sevilen tarihçilerinden biri. Youtube'da kendi tarzıyla tarih anlattığı ya da gündemi ele aldığı videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Emrah Safa Gürkan, son programında öğretmenler hakkında konuştu.

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Öğretmenlerin tatil günlerini diline dolayarak yatarak para kazandıklarını savunan bir kesim var bildiğiniz üzere. Emrah Safa Gürkan da bu insanlara tepki gösterdi.

Öğretmenlerin tatil günlerini diline dolayarak yatarak para kazandıklarını savunan bir kesim var bildiğiniz üzere. Emrah Safa Gürkan da bu insanlara tepki gösterdi.

''Bu toplum, haftada 25 saat derse giren lise öğretmenine, yatıyor diyen bir toplum." diyen Gürkan, bu toplumun asgari ücretle yaşamaya mahkum olduğunu söyledi.

''Bu toplum, haftada 25 saat derse giren lise öğretmenine, yatıyor diyen bir toplum." diyen Gürkan, bu toplumun asgari ücretle yaşamaya mahkum olduğunu söyledi.

İşte o sözler;

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