Emrah Safa Gürkan Öğretmenlere 'Yatıyorlar' Diyenlere Tepki Gösterdi: "Bu Toplum Asgari Ücretle Yaşar''

Tarihçi Emrah Safa Gürkan'ı mutlak tanıyorsunuzdur. Kendisi son dönemin en sevilen tarihçilerinden biri. Youtube'da kendi tarzıyla tarih anlattığı ya da gündemi ele aldığı videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Emrah Safa Gürkan, son programında öğretmenler hakkında konuştu.