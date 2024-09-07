Kayıt İçin İstenenler Gündem Olmuştu: ABD'de Yaşayan Bir Türk Oradaki Devlet Okullarının İmkanlarını Paylaştı

Bildiğiniz üzere kaynaştırma öğrencileri için geçtiğimiz Pazartesi ders zili çaldı. Önümüzdeki Pazartesi günü ise tüm öğrenciler sıralarında yerini alacak. Bu yıl okullardan önce, okula kayıt için istenen malzeme listeleri ve servis ücretleri gündem oldu bildiğiniz üzere. Ülkenin dört bir yanından veliler, bu ücretlere isyan etti.
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ABD'de yaşayan bir Türk, devlet okuluna başlayan çocuğunun ilk okul gününü paylaştı.
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Laptoptan iki öğün yemeğe, okulun sağladığı imkanlar eğitim sistemimiz üzerine düşündürdü.
İşte o okul;
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