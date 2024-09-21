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Sosyal Medyada Bir Şahıs Tarikat Liderlerinin Lüks Araçlara Binmesini Eleştirenlere Ağır Hakaretlerde Bulundu

Sosyal Medyada Bir Şahıs Tarikat Liderlerinin Lüks Araçlara Binmesini Eleştirenlere Ağır Hakaretlerde Bulundu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 19:59

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Bilindiği üzere, tarikat ve cemaatlerin lüks araç kullanımı sıklıkla gündem oluyor. Özelikle tarikat liderlerinin bindiği lüks araçların peşinden koşan tarikat üyeleri oldukça dikkat çekiyor. Bu durum, tartışmalara da yol açıyor.

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Sosyal meydada bir şahıs tarikat ve cemaat liderlerinin lüks araçlara sahip olmasını eleştirenlere tepki gösterdi.

Sosyal meydada bir şahıs tarikat ve cemaat liderlerinin lüks araçlara sahip olmasını eleştirenlere tepki gösterdi.

İnsanların bunu kendilerine 'yediremediğini' söyleyen şahıs, ağır hakaretlerde bulundu.

İnsanların bunu kendilerine 'yediremediğini' söyleyen şahıs, ağır hakaretlerde bulundu.

İşte o sözler;

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