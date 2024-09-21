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Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a Olay Gönderme

Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a Olay Gönderme

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
21.09.2024 - 23:30

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Yunus Akgün'ün paylaşımına Kerem Aktürkoğlu'ndan olay yanıt geldi. Yanıtın hedefindeki isim Mert Hakan Yandaş'tı.

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Mert Hakan Yandaş'ın derbi performansı ve derbilerde rakip takım taraftarı ve futbolcularıyla girdiği diyaloglar hafızalarda.

Mert Hakan Yandaş'ın derbi performansı ve derbilerde rakip takım taraftarı ve futbolcularıyla girdiği diyaloglar hafızalarda.

Galatasaray'ın kaybettiği maçların ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Mert Hakan'a bu gece Kerem Aktürkoğlu'ndan manidar bi mesaj geldi.

Galatasaray'ın kaybettiği maçların ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Mert Hakan'a bu gece Kerem Aktürkoğlu'ndan manidar bi mesaj geldi.

Yunus Akgün'ün sosyal medyada "Burada kalmıştık" diyerek kutladığı derbi zaferine ilk yorum yapan isimlerden biri eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu oldu.

Yunus Akgün'ün sosyal medyada "Burada kalmıştık" diyerek kutladığı derbi zaferine ilk yorum yapan isimlerden biri eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu oldu.

Kerem Aktürkoğlu, paylaşımın altına yaptığı yorumda Mert Hakan'ı kastederek "Kulübeden izlesin" dedi.

Kerem Aktürkoğlu, paylaşımın altına yaptığı yorumda Mert Hakan'ı kastederek "Kulübeden izlesin" dedi.

Yunus'un paylaşımı ve Kerem'in cevabı:

Yunus'un paylaşımı ve Kerem'in cevabı:

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