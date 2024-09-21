Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye ‘Kederli Kanarya’ Göndermesi
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye ‘Kederli Kanarya’ Göndermesi
Galatasaray’ın Kadıköy deplasmanından 3 puanı 3 golle aldığı Fenerbahçe maçı sonrasında sosyal medyada da zafer kutlaması oldu. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından ‘kederli kanarya’ paylaşımı geldi.
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Galatasaray’ın 3-1’lik Kadıköy zaferi sonrasında Fenerbahçe’ye sosyal medyadan da gönderme geldi.
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