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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye ‘Kederli Kanarya’ Göndermesi

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye ‘Kederli Kanarya’ Göndermesi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
21.09.2024 - 22:19 Son Güncelleme: 21.09.2024 - 22:55

Galatasaray’ın Kadıköy deplasmanından 3 puanı 3 golle aldığı Fenerbahçe maçı sonrasında sosyal medyada da zafer kutlaması oldu. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından ‘kederli kanarya’ paylaşımı geldi. 

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Galatasaray’ın 3-1’lik Kadıköy zaferi sonrasında Fenerbahçe’ye sosyal medyadan da gönderme geldi.

Galatasaray’ın 3-1’lik Kadıköy zaferi sonrasında Fenerbahçe’ye sosyal medyadan da gönderme geldi.

“Okurken yapılmak istenen akıl oyunlarına hayran olacaksınız. Tam bir ağlama ustası. Yazarın kartlar konusunda yaşadığı psikozlar hem güldürüyor hem düşündürüyor. Yazar kendisine tanınan imtiyazları aynalama etkisi ile ustaca yansıtıyor. Gerçeklik algıları ile fantastik dünyasını başarıyla harmanlıyor. The Crying One. (Ağlayan biri) Saha çizgileri konusunda bambaşka bir bakış açısına sahip olacaksınız. Hatta futbolu unutacak kadar..."

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