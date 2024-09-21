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Galatasaray
Felipe Melo Derbi Sonrasında Yine Sahneye Çıktı

Felipe Melo Derbi Sonrasında Yine Sahneye Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
21.09.2024 - 22:32

Galatasaray'da oynadığı dönemlerde derbilerin unutulmaz ismi olan Melo, bu özelliğini halen sürdürüyor. Derbi sonrası yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.

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Felipe Melo yine bir Fenerbahçe derbisi sonrası gündeme oturdu. Sosyal medya hesabından Fenerbahçe galibiyetini video ile kutlayan Brezilyalı yine Fenerbahçelileri kızdıracak.

Felipe Melo yine bir Fenerbahçe derbisi sonrası gündeme oturdu. Sosyal medya hesabından Fenerbahçe galibiyetini video ile kutlayan Brezilyalı yine Fenerbahçelileri kızdıracak.

Galatasaray'ın paylaşımına Kerem Aktürkoğlu ile yorum yapan Melo, bunun ardından bir de video paylaştı.

Galatasaray'ın paylaşımına Kerem Aktürkoğlu ile yorum yapan Melo, bunun ardından bir de video paylaştı.

Felipe Melo'nun "Fener ağlama" videosu Galatasaraylılar tarafından sıkça paylaşılırken Fenerbahçelileri kızdırdı:

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