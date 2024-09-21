Felipe Melo Derbi Sonrasında Yine Sahneye Çıktı
Felipe Melo Derbi Sonrasında Yine Sahneye Çıktı
Galatasaray'da oynadığı dönemlerde derbilerin unutulmaz ismi olan Melo, bu özelliğini halen sürdürüyor. Derbi sonrası yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.
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Felipe Melo yine bir Fenerbahçe derbisi sonrası gündeme oturdu. Sosyal medya hesabından Fenerbahçe galibiyetini video ile kutlayan Brezilyalı yine Fenerbahçelileri kızdıracak.
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Galatasaray'ın paylaşımına Kerem Aktürkoğlu ile yorum yapan Melo, bunun ardından bir de video paylaştı.
Felipe Melo'nun "Fener ağlama" videosu Galatasaraylılar tarafından sıkça paylaşılırken Fenerbahçelileri kızdırdı:
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