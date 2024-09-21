Galatasaray'ın Fenerbahçe Galibiyetinin Ardından Sosyal Medyada Öfke ve Sevinç Bir Arada
Galatasaray'ın Fenerbahçe Galibiyetinin Ardından Sosyal Medyada Öfke ve Sevinç Bir Arada
Galatasaray'ın 3-1'lik Fenerbahçe zaferi sosyal medyada da ses getirdi. Taraftarlar ve yorumcular sosyal medyada derbinin goygoyunu, analizini, keyfini ve üzüntüsünü bir arada yaşadı.
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Galatasaray'ın 3-1'lik zaferinin ardından sosyal medyada maçın etkileri sürdü. Adeta yeni bir mücadele sahasına dönen sosyal medya için kullanıcılar da yorumlarıyla maçın heyecanını sürdürdü.
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