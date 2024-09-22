Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Helal Et Hassasiyeti Kulüp Kanalında Gündeme Geldi
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Helal Et Hassasiyeti Kulüp Kanalında Gündeme Geldi
Benfica'daki milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica'nın internet kanalı BPlay'de özel bir röportaj gerçekleştirdi. İkilinin sohbeti şeklinde geçen görüntülere 'helal et' muhabbeti damga vurdu.
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Milli futbolcularımız Kerem ve Orkun, Benfica'da buluşurken başarılı performanslarıyla gündem olmayı başardılar. Bu gündemde Benfica kulüp kanalı BPlay de ikili oyuncuyu konuk etti.
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Restoran muhabbeti ile başlayan helal et konusu Kerem'in Orkun’a Portekiz’de restoran seçeneklerini sormasıyla başladı. Orkun, “Lizbon tarafında daha iyi restoranlar var. Burada pek çok açıkçası bizim oturduğumuz mahallede bir tane var” diyerek yanıtladı.
Orkun, “Etlerde de sıkıntı var; helal et bulmak gerçekten zor” dedi. Kerem de aynı durumu paylaşarak, “Dün bir yerle görüştüm, burada helal et bulmak gerçekten çok zor. Artık İstanbul'dan kendimiz getirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Orkun Kökçü sohbetin devamında “Ben bir yıl boyunca Hollanda'dan getirdim. Orada tanıdığımız bir kasap var, annem ve babam geldiklerinde oradan getiriyorlar” dedi. Kerem ise, “O zaman bir derin dondurucu almak şart” diyerek gülümsetti.
İkilinin samimi sohbeti BPlay ekranlarına bu şekilde yansıdı:
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