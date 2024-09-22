Ferdi Kadıoğlu Yedek Başladığı Maçta Alex Moreno ile Tartıştı
Ferdi Kadıoğlu Yedek Başladığı Maçta Alex Moreno ile Tartıştı
Brighton - Nottingham Forest maçına yedek başlayan Ferdi Kadıoğlu rakibinin taç atışı esnasında Moreno ile tartışma yaşadı. Tartışma hakemin müdahalesi ile son buldu.
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Brighton'ın evinde Notingham Forest ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçta Ferdi yedek başladı.
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Maçın 33.dakikasında Brighton gerideyken taç atışına ağır şekilde gelen Alex Moreno'ya Ferdi Kadıoğlu'ndan tepki geldi.
İkilinin sert tartışması büyümeden olay yerine maçın hakemi gelerek ikiliyi yatıştırdı. Moreno'nun taç atışı için topu aldığı anlarda da Ferdi'nin itirazları sürdü.
Maç 2-2 biterken milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu bugün forma şansı bulamadı.
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