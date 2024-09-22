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Ferdi Kadıoğlu Yedek Başladığı Maçta Alex Moreno ile Tartıştı

Ferdi Kadıoğlu Yedek Başladığı Maçta Alex Moreno ile Tartıştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
22.09.2024 - 18:14

Brighton - Nottingham Forest maçına yedek başlayan Ferdi Kadıoğlu rakibinin taç atışı esnasında Moreno ile tartışma yaşadı. Tartışma hakemin müdahalesi ile son buldu.

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Brighton'ın evinde Notingham Forest ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçta Ferdi yedek başladı.

Brighton'ın evinde Notingham Forest ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçta Ferdi yedek başladı.

Maçın 33.dakikasında Brighton gerideyken taç atışına ağır şekilde gelen Alex Moreno'ya Ferdi Kadıoğlu'ndan tepki geldi.

Maçın 33.dakikasında Brighton gerideyken taç atışına ağır şekilde gelen Alex Moreno'ya Ferdi Kadıoğlu'ndan tepki geldi.

İkilinin sert tartışması büyümeden olay yerine maçın hakemi gelerek ikiliyi yatıştırdı. Moreno'nun taç atışı için topu aldığı anlarda da Ferdi'nin itirazları sürdü.

İkilinin sert tartışması büyümeden olay yerine maçın hakemi gelerek ikiliyi yatıştırdı. Moreno'nun taç atışı için topu aldığı anlarda da Ferdi'nin itirazları sürdü.

Maç 2-2 biterken milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu bugün forma şansı bulamadı.

Maç 2-2 biterken milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu bugün forma şansı bulamadı.

Haber içeriğindeki görseller beIN Sports ekranlarından alınmıştır.

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