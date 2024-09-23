Fatih Altaylı'dan Suriyelilerin Okullarına Temizlikçi Alan Milli Eğitim Bakanlığı'na Sert Tepki
Fatih Altaylı'dan Suriyelilerin Okullarına Temizlikçi Alan Milli Eğitim Bakanlığı'na Sert Tepki
Fatih Altaylı ülke gündemini değerlendirdiği YouTube kanalında MEB'in Suriyeli çocukların okuduğu okullara temizlik görevlisi alması haberlerini eleştirdi. Personel eksikliği nedeniyle okullarda hijyen sorunu olduğunu ve bunun salgınlara yol açabileceğini belirten Altaylı'nın sözleri gündem oldu.
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2024 2025 Eğitim Öğretim Yılı hijyen sorunlarıyla başladı. Temizlik görevlisi bulamayan okullarda ya veliler temizliği kendileri üstleniyor ya da okul aile birliğine bağış yaparak dışarıdan hizmet alıyor. Kimi okullarda çöpleri öğrenciler döküyor.
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Fatih Altaylı Avrupa Birliği fonuyla Suriyeli öğrencilerin bulunduğu okullara temizlikçi istihdam edileceği haberlerini şöyle eleştirdi.
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