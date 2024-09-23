Fatih Altaylı'dan Suriyelilerin Okullarına Temizlikçi Alan Milli Eğitim Bakanlığı'na Sert Tepki

Fatih Altaylı ülke gündemini değerlendirdiği YouTube kanalında MEB'in Suriyeli çocukların okuduğu okullara temizlik görevlisi alması haberlerini eleştirdi. Personel eksikliği nedeniyle okullarda hijyen sorunu olduğunu ve bunun salgınlara yol açabileceğini belirten Altaylı'nın sözleri gündem oldu.