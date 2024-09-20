Okullarda Temizlik Görevlisi Olmamasının Nedeni Ortaya Çıktı
Okullarda Temizlik Görevlisi Olmamasının Nedeni Ortaya Çıktı
2024 2025 Eğitim ve Öğretim Yılı hijyen kriziyle başladı. Pek çok okulda sıvı sabundan tutun yüzey temizleyiciye temizlik malzemelerinin olmaması şikayetlerinin yanına bir de hizmetli sorunu eklendi. Bazı veliler okulları imece usülü temizlese de kimi okullarda para toplanarak temizlikçi getiriliyor. Tüm bu krizin nedeni ise temizlikçilere reva görülen 7 bin liralık ücret.
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2024 2025 sezonu özel okulların fahiş zamları ve devlet okullarının fiziki yetersizliği tartışmalarıyla başladı.
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İzmir'de okul temizleyen veliler böyle görüntülendi.
Haliyle okul veli iletişim hatlarında da tek konu bu durum.
Velilere çizelge oluşturuluyor.
Bazı okullar da temizlikçi ihtiyacını ekstra ücretlerle çıkarmaya çalışıyor.
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Tüm bu krizin nedeni ise hizmetlilere reva görülen 7 bin liralık ücret...
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