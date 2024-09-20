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Okullarda Temizlik Görevlisi Olmamasının Nedeni Ortaya Çıktı

Okullarda Temizlik Görevlisi Olmamasının Nedeni Ortaya Çıktı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
20.09.2024 - 11:01

2024 2025 Eğitim ve Öğretim Yılı hijyen kriziyle başladı. Pek çok okulda sıvı sabundan tutun yüzey temizleyiciye temizlik malzemelerinin olmaması şikayetlerinin yanına bir de hizmetli sorunu eklendi. Bazı veliler okulları imece usülü temizlese de kimi okullarda para toplanarak temizlikçi getiriliyor. Tüm bu krizin nedeni ise temizlikçilere reva görülen 7 bin liralık ücret.

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2024 2025 sezonu özel okulların fahiş zamları ve devlet okullarının fiziki yetersizliği tartışmalarıyla başladı.

2024 2025 sezonu özel okulların fahiş zamları ve devlet okullarının fiziki yetersizliği tartışmalarıyla başladı.
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İzmir'de okul temizleyen veliler böyle görüntülendi.

İzmir'de okul temizleyen veliler böyle görüntülendi.

Haliyle okul veli iletişim hatlarında da tek konu bu durum.

Haliyle okul veli iletişim hatlarında da tek konu bu durum.

Velilere çizelge oluşturuluyor.

Velilere çizelge oluşturuluyor.

Bazı okullar da temizlikçi ihtiyacını ekstra ücretlerle çıkarmaya çalışıyor.

Bazı okullar da temizlikçi ihtiyacını ekstra ücretlerle çıkarmaya çalışıyor.
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Tüm bu krizin nedeni ise hizmetlilere reva görülen 7 bin liralık ücret...

Tüm bu krizin nedeni ise hizmetlilere reva görülen 7 bin liralık ücret...

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