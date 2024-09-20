Okullarda Temizlik Görevlisi Olmamasının Nedeni Ortaya Çıktı

2024 2025 Eğitim ve Öğretim Yılı hijyen kriziyle başladı. Pek çok okulda sıvı sabundan tutun yüzey temizleyiciye temizlik malzemelerinin olmaması şikayetlerinin yanına bir de hizmetli sorunu eklendi. Bazı veliler okulları imece usülü temizlese de kimi okullarda para toplanarak temizlikçi getiriliyor. Tüm bu krizin nedeni ise temizlikçilere reva görülen 7 bin liralık ücret.