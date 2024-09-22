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Zonguldak'ta Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle Eğitime Bir Gün Ara Verildi!

Zonguldak'ta Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle Eğitime Bir Gün Ara Verildi!

Zonguldak
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 01:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarı yayınladığı Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü akşam saatlerinde Zonguldak için turuncu kodlu bir uyarı yayınlamıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü akşam saatlerinde Zonguldak için turuncu kodlu bir uyarı yayınlamıştı.

Yayınlanan uyarının ardından Zonguldak Valiliği olumsuz hava koşulları sebebiyle 23 Eylül 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime bir günlük ara verildiğini duyurdu.

Yayınlanan uyarının ardından Zonguldak Valiliği olumsuz hava koşulları sebebiyle 23 Eylül 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime bir günlük ara verildiğini duyurdu.
twitter.com

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı açıklamada yer aldı.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı açıklamada yer aldı.

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