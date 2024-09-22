Trump Yine Vaadi ile Ayrımcılığa İmza Attı: Müslümanlara Seyahat Yasağı Gelecek
Trump Yine Vaadi ile Ayrımcılığa İmza Attı: Müslümanlara Seyahat Yasağı Gelecek
ABD’de başkanlık seçimlerine 44 gün kala miting alanlarında adayların vaat yarışı sürüyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Washington'da antisemitizmle mücadele temalı bir etkinlikte seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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ABD’de başkanlık seçimlerine 44 gün kala seçim heyecanı dorukta. Başkan adayları oy toplayabilmek için vaatlerini sıralarken, Donald Trump eski başkanlık dönemindeki “Müslümanlara yönelik seyahat yasağını” geri getirmeyi vaat etti.
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Yahudi seçmenleri oy kullanmaya ikna etmeye çalışan Trump, yeniden başkan seçilmesi halinde ilk dönemindeki "Müslümanlara yönelik seyahat yasağını" geri getireceğini duyurdu.
Müslüman karşıtı söylemlerle oy alacağını düşünen Trump'ın Müslümanları hedef alan açıklamaları şu şekilde:
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Bize gönderme de ne halt yersen ye sarı çıyan.
Adam mülteci ve müslüman sevmiyor, defalarca söyledi. “İslam bizden nefret ediyor” dedi. Bahçeli’den daha milliyetçiyim dedi. 😄 Yok sonuncuyu ben uydurdum.
Tammmm bir maganda.
Allahtan müslüman değilim