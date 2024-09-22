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Trump Yine Vaadi ile Ayrımcılığa İmza Attı: Müslümanlara Seyahat Yasağı Gelecek

Trump Yine Vaadi ile Ayrımcılığa İmza Attı: Müslümanlara Seyahat Yasağı Gelecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
22.09.2024 - 22:41

ABD’de başkanlık seçimlerine 44 gün kala miting alanlarında adayların vaat yarışı sürüyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Washington'da antisemitizmle mücadele temalı bir etkinlikte seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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ABD’de başkanlık seçimlerine 44 gün kala seçim heyecanı dorukta. Başkan adayları oy toplayabilmek için vaatlerini sıralarken, Donald Trump eski başkanlık dönemindeki “Müslümanlara yönelik seyahat yasağını” geri getirmeyi vaat etti.

ABD’de başkanlık seçimlerine 44 gün kala seçim heyecanı dorukta. Başkan adayları oy toplayabilmek için vaatlerini sıralarken, Donald Trump eski başkanlık dönemindeki “Müslümanlara yönelik seyahat yasağını” geri getirmeyi vaat etti.

Yahudi seçmenleri oy kullanmaya ikna etmeye çalışan Trump, yeniden başkan seçilmesi halinde ilk dönemindeki "Müslümanlara yönelik seyahat yasağını" geri getireceğini duyurdu.

Yahudi seçmenleri oy kullanmaya ikna etmeye çalışan Trump, yeniden başkan seçilmesi halinde ilk dönemindeki "Müslümanlara yönelik seyahat yasağını" geri getireceğini duyurdu.

Müslüman karşıtı söylemlerle oy alacağını düşünen Trump'ın Müslümanları hedef alan açıklamaları şu şekilde:

Müslüman karşıtı söylemlerle oy alacağını düşünen Trump'ın Müslümanları hedef alan açıklamaları şu şekilde:

'Aramızdaki yabancı Cihat sempatizanlarını ve Hamas destekçilerini sınırdışı edeceğiz” 

“Onları ülkemizden çıkaracağız. Gazze gibi işgal altındaki bölgelerden mültecilerin yerleştirilmesini yasaklayacağım ve sınırlarımızı kapatacağız”

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Cübbeli Palpatine Hoca

Bize gönderme de ne halt yersen ye sarı çıyan.

Arwen

Adam mülteci ve müslüman sevmiyor, defalarca söyledi. “İslam bizden nefret ediyor” dedi. Bahçeli’den daha milliyetçiyim dedi. 😄 Yok sonuncuyu ben uydurdum.

Muhammed Göktaş

Allahtan müslüman değilim